Похоже, ничто не может остановить Porsche и его планы по расширению ассортимента 911, поскольку портфолио спортивных автомобилей продолжает расширяться с годами.

Это правда, что Dakar не является постоянной моделью, поскольку запланирована лимитированная серия всего 2500 единиц.

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Разработанная для легкого бездорожья, машина с задним расположением двигателя была сфотографирована во время последних испытаний в северной Европе. Поскольку презентация прошла в ноябре 2022 года, камуфляж исчез.

Porsche стремился продемонстрировать этот 911 с двухцветной покраской, которая является частью пакета Rallye Design Package за 26 280 евро. Кроме того, немецкий производитель подготовил исторические ливреи, включая убранство Martini. Если для вас єто лишнее, можно увидеть, как выглядит 911 Dakar в простом серебристом кузове и черном пластиковом покрытии вокруг колесных арок.

Базовый 911 Dakar продается в Европе от 226 689 евро. Независимо от спецификации, у всех есть сердце от Carrera 4 GTS. Это означает, что 3,0-литровый битурбированный двигатель с шестицилиндровой системой мощностью 473 л. передает мощность на обе оси. Он обут в изготовленные по заказу внедорожные шины Pirelli Scorpion и имеет повышенную подвеску.

911 Dakar не удовлетворяется тем, что он просто выше, поскольку Porsche включил режимы вождения Off-Road и Rally, крепление двигателя, как у GT3, а также рулевое управление задними колесами. Аксессуары включают тент на крышу и грузовую корзину весом 42 кг.

Если 911 Dakar окажется успешным в продажах, Porsche заявляет, что выпустит другие модели, отличные от внедорожников, с поднятой подвеской и обновлениями, ориентированными на бездорожье.