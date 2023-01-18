Здається, ніщо не може зупинити Porsche та його плани щодо розширення асортименту 911, оскільки портфоліо спортивних автомобілів продовжує розширюватися з роками.

Це правда, що Dakar не є постійною моделлю, оскільки запланована лімітована серія лише 2500 одиниць.

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Розроблена для легкого бездоріжжя, машина із заднім розташуванням двигуна була сфотографована під час останніх випробувань у північній Європі. Оскільки презентація відбулася в листопаді 2022 року, камуфляж зник.

Porsche прагнув продемонструвати цей 911 із двокольоровим фарбуванням, яке є частиною пакету Rallye Design Package за 26 280 євро. Крім того, німецький виробник підготував історичні лівреї, включаючи оздоблення Martini. Якщо для вас зайве, можна побачити як виглядає 911 Dakar у простому сріблястому кузові та чорному пластиковому покритті навколо колісних арок.

Базовий 911 Dakar продається в Європі від 226 689 євро. Незалежно від специфікації, усі мають серце від Carrera 4 GTS. Це означає, що 3,0-літровий бітурбований двигун із шестициліндровою системою потужністю 473 к.с. передає потужність на обидві осі. Він взутий у виготовлені на замовлення позашляхові шини Pirelli Scorpion і має підвищену підвіску.

911 Dakar не задовольняється тим, що він просто вищий, оскільки Porsche включив режими водіння Off-Road і Rally, кріплення двигуна, як у GT3, а також рульове керування задніми колесами. Аксесуари включають тент на дах і вантажний кошик вагою 42 кг.

Якщо 911 Dakar виявиться успішним у продажах, Porsche заявляє, що випустить інші моделі, відмінні від позашляховиків, із піднятою підвіскою та оновленнями, орієнтованими на бездоріжжя.