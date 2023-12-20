Этот трибьют 964 RSR выглядит круто, но электрический силовой агрегат не дает столько эмоций, как оригинальный двигатель.

Сегодня нет дефицита рестомодов Porsche 91. Существует версия на любой вкус, независимо от того, хотите ли вы что-то совершенное от Singer, что-то немного более дикое от Guntherwerks или что-то, вращающееся до 11 000 от Tuthill. Кроме того, есть Everrati – британская компания, которая сделала довольно кропотливую работу по превращению 911-х в полностью электрические автомобили. Их последнее творение – дань 964 RS.

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Компания Everrati вырывает сердце 911, шестицилиндровый двигатель, и заменяет его двумя электродвигателями на задней оси. Затем загружает автомобиль аккумуляторами, но чтобы сохранить распределение веса. Они гордятся тем, что могут сохранить это, чтобы продолжать придавать 911 тот самый уникальный характер, который он имел с момента своего дебюта.

Судя по всему, ими весело управлять, а эксплуатация стоит недорого. Это способ продолжать иметь автомобиль, который будет выглядеть как старый 911 в будущем, когда двигатель внутреннего сгорания будет незаконным. Однако в этой конкретной модели многие вещи начинают иметь меньший смысл.

Эта вспышка желтого цвета вдохновлена 3,8-литровым 964 RSR, одним из лучших 911 той эпохи. Настоящим автомобилем, вдохновленным автоспортом, с широким кузовом, большим антикрылом и мощностью 325 л.с., которые передавались через пятиступенчатую механическую коробку передач. Подумайте об этом как о гоночном автомобиле для дорог. Сейчас они стоят не мало – в 2022 году один из таких продали за 1,2 миллиона долларов.

Теперь версия Everrati, вероятно, лучше построена, чем оригинал. Это также лучше для окружающей среды. Он даже разгоняется до сотни за 3,7 секунды, примерно на секунду быстрее, чем оригинальный вариант. Но эмоциональная составляющая здесь совсем другая.