Цей триб'ют 964 RSR виглядає круто, але електричний силовий агрегат не дає стільки емоцій, як оригінальний двигун.

Сьогодні немає дефіциту рестомодів Porsche 91. Існує версія на будь-який смак, незалежно від того, чи хочете ви щось досконале від Singer, щось трохи більш дике від Guntherwerks або щось, що обертається до 11 000 від Tuthill. Крім того, є Everrati – британська компанія, яка зробила досить кропітку роботу з перетворення 911-х на повністю електричні автомобілі. Їх останнє творіння – данина 964 RS.

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Компанія Everrati вириває серце 911, шестициліндровий двигун, і замінює його двома електродвигунами на задньої осі. Потім завантажує автомобіль акумуляторами, але щоб зберегти розподіл ваги. Вони пишаються тим, що можуть зберегти це, щоб продовжувати надавати 911 той самий унікальний характер, який він мав з моменту свого дебюту.

Судячи з усього, ними весело керувати, а експлуатація коштує недорого. Це спосіб продовжувати мати автомобіль, який буде виглядати як старий 911 у майбутньому, коли двигун внутрішнього згоряння буде незаконним. Однак у цій конкретній моделі речі починають мати менший сенс.

Цей спалах жовтого кольору натхненний 3,8-літровим 964 RSR, одним із найкращих 911 тієї епохи. Справжнім автомобілем, натхненним автоспортом, із широким кузовом, великим антикрилом і потужністю 325 к.с., які передавалися через п’ятиступінчасту механічну коробку передач. Подумайте про це як про гоночний автомобіль для доріг. Зараз вони коштують не мало – у 2022 році один з таких продали за 1,2 мільйона доларів.

Тепер версія Everrati, ймовірно, краще побудована, ніж оригінал. Це також краще для навколишнього середовища. Він навіть розганяється до сотні за 3,7 секунди, приблизно на секунду швидше, ніж оригінальний варіант. Але емоційна складова тут зовсім інша.