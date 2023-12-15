Ексклюзивний Porsche 911 завезли до України влітку, і наразі можна констатувати, що він знайшов свого покупця.

Можливо його власником став колекціонер Порше з Дніпра, припускають у ТопЖир. Так чи інакше, але мова йде про трековий спорткар Porsche 911 GT3 RS нового покоління, вартість якого стартує від 11 219 820 гривень ($300 тисяч).

Читайте також: Porsche офіційно показала нову Panamera та оголосила ціни

Новий 911 GT3 RS – найекстремальніша версія у сучасній лінійці моделі. Вона є найближчою до гоночних Porsche 911. Його обладнано 4,0-літровою опозитною атмосферною шісткою на 525 к. с. та 7-ступінчастим роботом PDK. Розгін від 0 до 100 — 3,2 с.

Аеродинамічний пакет з обвісом, дифузором та антикрилом забезпечує аж 860 кг притискної сили на 285 км/год. Окрім того, купе полегшили до 1450 кг за рахунок карбонових деталей та алькантари в салоні. Простіше кажучи, це приватний болід, на якому можна (і треба) відчувати максимальні перевантаження.