Эксклюзивный Porsche 911 завезли в Украину летом, и на данный момент можно констатировать, что он нашел своего покупателя.

Возможно его владельцем, стал коллекционер Порше из Днепра, считают в ТопЖир. Так или иначе, но речь идет о трековом спорткаре Porsche 911 GT3 RS нового поколения, стоимость которого стартует от 11 219 820 гривен ($300 тысяч).

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Новый 911 GT3 RS – самая экстремальная версия в современной линейке модели. Она является ближайшей к гоночным Porsche 911. Он оборудован 4,0-литровой оппозитной атмосферной шестеркой на 525 л. с. и 7-ступенчатым роботом PDK. Разгон от 0 до 100 - 3,2 с.

Аэродинамический пакет с обвесом, диффузором и антикрылом обеспечивает 860 кг прижимной силы на 285 км/ч. Кроме того, купе облегчили до 1450 кг за счет карбоновых деталей и алькантары в салоне. Проще говоря, это частный болид, на котором можно (и нужно) испытывать максимальные g-перегрузки.