Porsche 911 Turbo S получил 790 лошадиных сил и "утиный хвост". Всего будет выпущено 25 экземпляров спорткара.

Новинка от немецкой компании называется GTstreet R Touring и она отличается особым аэродинамическим обвесом, которое будет выпущено лимитированным тиражом.

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С технической точки зрения новый спорткар доступен в двух вариантах форсировки, которые прославленное ателье предлагает для своего проекта на базе спорткара Porsche поколения 992. Спорткар получил карбоновый аэродинамический обвес, включающий 40 различных элементов. Их можно сделать из карбона с покрытием прозрачным лаком или в матовом варианте.

В комплект входят передний и задний бампер с массой деталей, капот, крылья со встроенными воздухозаборниками, расширители колесных арок, пороги, боковые воздухозаборники из углеродного волокна и многое другое. Особенностью обвеса стал новый спойлер. Стандартный элемент Porsche тюнеры заменили выполненной в классическом стиле "утиный хвост" деталью.

Спойлер на 60% легче стандартного заднего антикрыла 911 Turbo, а за счет встроенных воздуховодов он еще и улучшает охлаждение двигателя. Плюс предусмотрено множество вариантов декоративной отделки. Для двигателя предложены две программы. Базовая обеспечивает прибавку 60 сил и 74 ньютон-метров крутящего момента - до 710 "лошадей" и 990 Нм.

Кому этого мало, TechArt предлагает новые турбины, измененную программу управления двигателем и перенастроенную коробку передач, позволяющую снять с турбированного оппозитника сразу 800 "лошадей" и 950 Нм - прибавка 150 сил и 150 Нм делает GTstreet R Touring самым мощным проектом в линейке. На выбор заказчикам предложат фирменные диски TechArt Formula VI с расширенной на 30 мм передней колеей и заниженной на 25 мм за счет новых пружин подвеской.