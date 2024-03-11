Porsche 911 Turbo S отримав 790 кінських сил і «качиний хвіст». Усього буде випущено 25 екземплярів спорткара.

Новинка від німецької компанії називається GTstreet R Touring і вона відрізняється особливим аеродинамічним обважуванням, яке буде випущено лімітованим тиражем.

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З технічної точки зору новий спорткар доступний у двох варіантах форсування, які прославлене ательє пропонує для свого проекту на базі спорткара Porsche покоління 992. Спорткар отримав карбоновий аеродинамічний обвіс, що включає 40 різних елементів. Їх можна зробити з карбону з покриттям прозорим лаком або у матовому варіанті.

У комплект входять передній та задній бампер з масою деталей, капот, крила з вбудованими повітрозабірниками, розширювачі колісних арок, пороги, бічні повітрозабірники з вуглецевого волокна та багато іншого. Особливістю обваження став новий спойлер. Стандартний елемент Porsche тюнери замінили виконаною в класичному стилі «качиний хвіст» деталлю.

Спойлер на 60% легший за стандартне заднє антикрило 911 Turbo, а за рахунок вбудованих повітроводів він ще й покращує охолодження двигуна. Плюс передбачено безліч варіантів декоративного оздоблення. Для двигуна запропоновано дві програми. Базова забезпечує збільшення 60 сил і 74 ньютон-метрів крутного моменту — до 710 «коней» і 990 Нм.

Кому цього мало, TechArt пропонує нові турбіни, змінену програму керування двигуном і переналаштовану коробку передач, що дозволяє зняти з турбованого опозитника відразу 800 «коней» і 950 Нм — збільшення 150 сил і 150 Нм робить GTstreet R Touring найпотужнішим проектом у лінійці. На вибір замовникам запропонують фірмові диски TechArt Formula VI з розширеною на 30 мм передньою колією та заниженою на 25 мм за рахунок нових пружин підвіскою.