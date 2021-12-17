Автомобиль принадлежал бывшему премьер-министру Кувейта, шейху из властной династии Насеру аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах.

Porsche 911 обычно является довольно хорошим автомобилем, какую бы версию модели вы ни купили. Однако Его Высочество шейх Насер Аль-Мохаммад Аль-Сабах в стремлении персонализировать свой 911 Turbo S еще в 1998 году, возможно, зашел слишком далеко. Хотя уникальность этого спорткара с необычным сочетанием цветов несомненна.

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Кузов автомобиля выполнен в цвете “желтая ваниль”. Это холодный тон, примыкающий к белому, с почти зеленым оттенком. В сочетании со стандартными дисками Turbo S и желтыми тормозными суппортами это необычный выбор, хотя сам по себе он не стоит отдельной статьи. Но это только начало.

Где вещи становятся действительно странными – это двухцветный интерьер в оранжевом и желтом оттенках. Обычно нужно открывать двери, чтобы увидеть отделку салона автомобиля, но эта жгуче яркая кожа легко заметна за километр. Вблизи же можно увидеть, что два ярких цвета в салоне 911 сочетаются еще и с большим количеством деревянных панелей коричневого цвета. Дальше – больше: коврики на полу и вставки в дверях снова другого цвета, бежевого.

Другие штрихи, которые говорят, что это особый автомобиль, включают сиденья с вышитыми инициалами владельца NMS на подголовнике. Каждая, даже мельчайшая деталь, завернута в кожу – даже кнопки управления стеклоподъемниками и пряжки ремней безопасности.

В моторном отсеке Porsche 911 установлен 3,6-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, мощностью 450 лошадиных сил. Привод передается на все колеса через механическую коробку передач. Последний 911 Turbo с воздушным охлаждением весил 1500 кг и мог разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды на пути к максимальной скорости в 295 км/ч.

Автомобиль в настоящее время продается в Канаде за 888 888 долларов США. Машина имеет все сопроводительные документы, удостоверяющие оригинальность, включая счета-фактуры за полную реставрацию, выполненную Porsche Classic в Германии (с 2010 по 2014 год), на общую сумму 446 500 евро. После реставрации автомобиль прошел 106 км, а его общий пробег составляет всего 135 км

Фото: уникальный Porsche 911 поколения 993 / Pfaff Reserve