Автомобіль належав колишньому прем'єр-міністру Кувейту, шейху з владної династії Насеру аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах.

Porsche 911 зазвичай є досить хорошим автомобілем, яку б версію моделі ви не купили. Однак Його Високість шейх Насер Аль-Мохаммад Аль-Сабах у прагненні персоналізувати свій 911 Turbo S ще в 1998 році, можливо, зайшов занадто далеко. Хоча унікальність цього спорткара з незвичайним поєднанням кольорів поза сумнівом.

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Кузов автомобіля виконаний у кольорі “жовта ваніль”. Це холодний тон, що примикає до білого, з майже зеленим відтінком. У поєднанні зі стандартними дисками Turbo S і жовтими гальмівними супортами це незвичайний вибір, хоча сам по собі він не вартий окремої статті. Але це тільки початок.

Де речі стають справді дивними – це двоколірний інтер’єр у помаранчевому та жовтому відтінках. Зазвичай потрібно відкривати двері, щоб побачити оздоблення салону автомобіля, але ця пекуче яскрава шкіра легко помітна за кілометр. Зблизька ж можна побачити, що два яскравих кольори в салоні 911 поєднуються ще й з великою кількістю дерев’яних панелей коричневого кольору. Далі – більше: килимки на підлозі та вставки у дверях знову іншого кольору, бежевого.

Інші штрихи, які говорять, що це особливий автомобіль, включають сидіння з вишитими ініціалами власника NMS на підголівнику. Кожна, навіть найдрібніша деталь, загорнута у шкіру – навіть кнопки управління склопідіймачами та пряжки ременів безпеки.

У моторному відсіку Porsche 911 встановлено 3,6-літровий двигун з подвійним турбонаддувом, потужністю 450 кінських сил. Привід передається на всі колеса, через механічну коробку передач. Останній з 911 Turbo з повітряним охолодженням важив 1500 кг і міг розганятися до 100 км/год за 3,6 секунди на шляху до максимальної швидкості у 295 км/год.

Автомобіль наразі виставлений на продаж у Канаді за 888 888 доларів США. Машина має усі супровідні документи, що засвідчують оригінальність, включаючи рахунки-фактури за повну реставрацію, виконану Porsche Classic в Німеччині (з 2010 по 2014 рік), на загальну суму в 446 500 євро. Після реставрації автомобіль пройшов лише 106 км, а його загальний пробіг становить лише 135 км.

Фото: унікальний Porsche 911 покоління 993 / Pfaff Reserve