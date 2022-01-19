Рынок подержанных автомобилей переживает бурные времена и небывалое оживление. Что еще интереснее – спрос на люксовую экзотику также вырос в условиях кризиса. И результат торгов аукциона Bring a Trailer, где был продан Porsche Carrera GT, является тому ярким свидетельством.

Porsche Carrera GT был продан за рекордные 2 миллиона долларов. Это в четыре раза превышает начальную цену автомобиля. И этот рекорд бьет предыдущий, установленный всего месяц назад.

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В прошлом месяце аукцион Bring a Trailer зафиксировал рекордно высокую цену продаж, когда красный Porsche Carrera GT с пробегом менее тысячи миль был продан за 1 902 000 долларов. Новый рекордсмен имеет серебристый кузов, всего 250 миль на одометре и набор фирменных аксессуаров вдобавок и весил ровно на 2 000 000 долларов.

Автомобиль оснащен 5,7-литровым V10 мощностью 603 лошадиные силы, который первоначально был разработан для гонки. Агрегат подключен к 6-скоростной механической коробке передач. Подвеска также построена по принципам болидов Формула 1. Многие называют Carrera GT последним аналоговым суперкаром.

Вместе с автомобилем продавец отдавал полный набор специального багажа, пару оригинальных ключей и пакет документов, начиная со дня заказа автомобиля. На самом деле, эта машина в идеальном состоянии и практически новая. Даже жаль, что такая техника годами стоит без дела.

Фото: Porsche Carrera GT продан за рекордную сумму / Bring a Trailer / Carscoops