Ринок вживаних автомобілів переживає бурхливі часи та небувале пожвавлення. Що ще цікавіше – попит на люксову екзотику також виріс в умовах кризи. І результат торгів аукціону Bring a Trailer, де був проданий Porsche Carrera GT, є тому яскравим свідченням.

Porsche Carrera GT був проданий за рекордні 2 мільйони доларів. Це у чотири рази перевищує початкову ціну автомобіля. І цей рекорд б’є попередній, встановлений лише місяць тому.

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Минулого місяця аукціон Bring a Trailer зафіксував рекордно високу ціну продажу, коли червоний Porsche Carrera GT з пробігом менше тисячі миль був проданий за 1 902 000 доларів. Новий рекордсмен має сріблястий кузов, лиш 250 миль на одометрі та набір фірмових аксесуарів на додачу і заважив рівно на 2 000 000 доларів.

Автомобіль оснащений 5,7-літровим V10 потужністю 603 кінські сили, який спочатку був розроблений для перегонів. Агрегат під’єднаний до 6-швидкісної механічної коробки передач. Підвіска також побудована за принципами болідів Формула 1. Багато хто називає Carrera GT останнім аналоговим суперкаром.

Разом з автомобілем продавець віддавав повний набір спеціального багажу, пару оригінальних ключів та пакет документів, починаючи з дня замовлення автомобіля. Насправді ця машина в ідеальному стані та практично нова. Навіть шкода, що така техніка роками стоїть без діла.

Фото: Porsche Carrera GT проданий за рекордну суму / Bring a Trailer / Carscoops