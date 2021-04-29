Обувь является ключевым элементом наряда для водителя, поскольку она непосредственно отвечает за контроль скорости и торможения. Сочетая классический желтый цвет Porsche с графикой, вдохновенной двигателями, новая модель кроссовок от Puma обеспечит превосходный контакт между водителем и автомобилем.

Porsche Design и Puma заявляют, что выбрали самые современные технологии и экологичные материалы для коллекции весна-лето 2021 года. Ассортимент включает рубашки, жилеты, куртки-бомберы и толстовки, изготовленные из ткани из переработанных пластиковых бутылок.

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Новая линейка продуктов от Porsche Design изготовлена ​​с использованием технологии NILIT Breeze. Нейлоновые нити имеют особый охлаждающий эффект, а также чрезвычайно мягкое ощущение прикосновения. Технология помогает поддерживать стабильную температуру тела во время и после физических упражнений.

Чтобы дополнить пакет, ассортимент включает также современные технологии для кроссовок. Обувь RCT – это самый новый дизайн от Porsche. Благодаря динамической амортизации подошвы XETIC и системе дисковой шнуровки Puma, эта обувь выглядит (и должна быть) чрезвычайно легкой и комфортной. Упрощенная форма обуви позволяет водителям наступать на тормоза и акселератор, одновременно обеспечивая должное крепление кроссовок.

Технология XETIC, разработанная в партнерстве с MIT, использует сочетание пены и сетчатой ​​структуры, которая сжимается во время ходьбы, добавляя комфорта. Кроме того, ткани из переработанных материалов в верхней части сочетаются с натуральной кожей, формируя чистые линии и надежную фиксацию стопы.

Кроссовки выпускаются в единственном цвете – комбинации серого с желтым. Пара такой обуви обойдется в 320 долларов, что делает ее самой дорогой обувью из коллекции этого года.

Фото: кроссовки Puma от Porsche Design