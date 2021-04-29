Взуття є ключовим елементом вбрання для водія, оскільки воно безпосередньо відповідає за контроль швидкості та гальмування. Поєднуючи класичний жовтий колір Porsche з графікою, натхненною двигунами, нова модель кросівок від Puma забезпечить чудовий контакт між водієм і автомобілем.

Porsche Design та Puma заявляють, що вибрали найсучасніші технології та екологічні матеріали для колекції весна-літо 2021 року. Асортимент включає сорочки, жилети, куртки-бомбери та толстовки, виготовлені з тканини із перероблених пластикових пляшок.

Дивіться також: Reebok випустив кросівки у стилі Jurassic Park Ford Explorer

Нова лінійка продуктів від Porsche Design виготовлена з використанням технології NILIT Breeze. Нейлонові нитки мають особливий охолоджуючий ефект, а також надзвичайно м’яке відчуття дотику. Технологія допомагає підтримувати стабільну температуру тіла під час та після фізичних вправ.

Щоб доповнити пакет, асортимент включає також найсучасніші технології для кросівок. Взуття RCT – це найновіший дизайн від Porsche. Завдяки динамічній амортизації підошви XETIC та системі дискового шнурування Puma, це взуття виглядає (і має бути) надзвичайно легким та комфортним. Спрощена форма взуття дозволяє водіям наступати на гальма та акселератор, одночасно забезпечуючи належне кріплення кросівок.

Технологія XETIC, розроблена у партнерстві з MIT, використовує поєднання піни та сітчастої структури, яка стискається під час ходьби, додаючи комфорту. Крім того, тканини з перероблених матеріалів у верхній частині поєднуються з натуральною шкірою, формуючи чисті лінії і надійну фіксацію стопи.

Кросівки випускаються в єдиному кольорі – комбінації сірого з жовтим. Пара такого взуття обійдеться у 320 доларів, що робить його найдорожчим взуттям з колекції цього року.

Фото: кросівки Puma від Porsche Design