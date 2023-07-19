В честь 75-летия Porsche компания выпустит лимитированную серию часов. Тираж ограничен 475 единицами.

Porsche Design отмечает 75-летие. В течение 2023 года автопроизводитель проводит праздники, в частности, грандиозный показ на нынешнем фестивале скорости в Гудвуде. Теперь производитель аксессуаров демонстрирует свою благодарность, создав новые часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition, которые можно носить поклонникам. Часы только что поступили в продажу 15 июля по цене 11 000 долларов и ограниченным тиражом в 475 штук.

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Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition использует механизм калибра Porsche Design Werk 01.140 с сертификатом точности от COSC, что означает, что изделие должно точно указывать время.

На задней панели имеется гравировка номера изделия и логотип 75Y. Намотка ротора имеет форму классического пятиспицевого колеса Фукса с логотипом Porsche посередине.

Размер циферблата составляет 40,80 мм, а высота – 14,15 мм. Часы водонепроницаемые до 100 метров (10 бар). Механизм Werk 01.140 имеет 25 камней и работает со скоростью 28800 ударов в час. Имеет 48-часовой запас хода.

Часы доступны с ремешком с кожаной центральной частью и текстильной наружной частью. У него светло-голубая строчка и красная полоска. Также есть черный кожаный ремешок с черной прострочкой. Система быстрой замены позволяет их легко заменить.

Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition имеет общий стиль с секундомером на приборной панели концептуального электрического суперкара Mission X. Автомобиль дебютировал в июне 2023 года в качестве подарка бренду на 75-й день рождения. Внешний вид модели с тонкими чертами классического 917 выглядит современно.

Новые часы и часы внутри Mission X созданы по мотивам оригинального хронографа Porsche Design Chronograph 1 1972 года. Он был новаторским для того времени благодаря черному матовому циферблату с антибликовым покрытием и соответствующим корпусом и ремешком. Как хронограф, часы имели функцию секундомера, а также дополнительные функции, такие как отображение дня и даты.