Компания Porsche снова дала информационный повод, представив привлекательный концептуальный проект Mission X, премьера которого запланирована на 28 сентября.

Показ состоится на гоночной трассе Raceway Laguna Seca в Калифорнии, где пройдет самая масштабная встреча Rennsport Reunion. Она собирает самых титулованных гонщиков и владельцев спортивных автомобилей Porsche.

Пока автопроизводитель не планирует воплощать концепт в реальный серийный образец, но это не помешает ему взять автомобиль в турне для показа поклонникам своей марки и мирового сообщества. У производителя подчеркнули, что мероприятие с собранием гоночных автомобилей и водителей Porsche станет идеальным местом для представления Mission X.

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Концептуальный Mission X позволяет заглянуть в потенциальное будущее Porsche. С первых показов привлекает внешний вид, но автопроизводитель не разглашает характеристик полностью электрической трансмиссии. Известно лишь, что концепция предлагает по крайней мере одну лошадиную силу на 2,2 фунта веса, то есть где-то 1 л.с./1 кг массы.

Это только концепт Mission X, речь о серийном выпуске пока не идет. Фото: Porsche

Электромобиль будет иметь 900-вольтовую архитектуру, которая, по словам инженеров Porsche, позволит Mission X заряжаться примерно вдвое быстрее, чем Taycan Turbo S. Для такой модели, безусловно, есть место в линейке, поскольку бренд выпускает больше электромобилей. Правда, окончательное решение не принято и в планах модель еще не стоит.

Таким образом, Porsche официально зелёный свет Mission X не дает. Однако для любознательных она покажет концепт осенью на встрече Rennsport Reunion. Туда может прийти любой, заплатив за четырехдневный входной билет 205 долларов. Билеты на один день стоят 100 долларов в четверг и пятницу и 135 долларов за билеты в субботу и воскресенье. Кемпинги последуют по отдельной цене.