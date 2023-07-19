Компанія Porsche знову дала інформаційний привід, презентувавши привабливий концептуальний проект Mission X, прем’єра якого запланована на 28 вересня.

Показ відбудеться на гоночній трасі Raceway Laguna Seca у Каліфорнії, де проходитиме наймасштабніша зустріч Rennsport Reunion. Вона збирає найтитулованіших гонщиків та власників спортивних автомобілів Porsche.

Поки автовиробник не планує втілювати концепт у реальний серійний зразок, але це не завадить йому взяти автомобіль у турне для показу прихильникам своєї марки і світової спільноти. У виробника підкреслили, що захід з зібранням гоночних автомобілів та водіїв Porsche стане ідеальним місцем для представлення Mission X.

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Концептуальний Mission X дозволяє зазирнути у потенційне майбутнє Porsche. З перших показів приваблює зовнішній вигляд, але автовиробник не розголошує характеристик повністю електричної трансмісії. Відомо лише, що концепція пропонує принаймні одну кінську силу на 2,2 фунта ваги, тобто десь 1 к.с./1 кг маси.

Це тільки концепт Mission X, мова про серійний випуск поки не йде. Фото: Porsche

Електромобіль матиме 900-вольтову архітектуру, яка, за словами інженерів Porsche, дозволить Mission X заряджатися приблизно вдвічі швидше, ніж Taycan Turbo S. Для такої моделі, безумовно, є місце у лінійці, оскільки бренд випускає більше електромобілів. Щоправда, остаточного рішення не прийнято і в планах модель ще не стоїть.

Таким чином, Porsche офіційно зелене світло Mission X не дає. Однак для допитливих вона покаже концепт восени на зустрічі Rennsport Reunion. Туди може прийти будь-хто, заплативши за чотириденний вхідний квиток 205 доларів. Квитки на один день коштують 100 доларів у четвер та п'ятницю і 135 доларів за квитки у суботу та неділю. Кемпінги підуть за окремою ціною.