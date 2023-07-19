На честь 75-річчя Porsche компанія випустить лімітовану серію годинників. Тираж обмежений лише 475 одиницями.

Porsche Design святкує 75-річчя. Протягом 2023 року автовиробник проводить свята, зокрема грандіозний показ на цьогорічному фестивалі швидкості в Гудвуді. Тепер виробник аксесуарів демонструє свою вдячність, створивши новий годинник Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition, який можна носити шанувальникам. Годинник щойно надійшов у продаж 15 липня за ціною 11 000 доларів і обмеженим тиражем у 475 штук.

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Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition використовує механізм калібру Porsche Design Werk 01.140 із сертифікатом точності від COSC, що означає, що виріб має дуже точно вказувати час.

На задній панелі є гравірування номеру вироба і логотип 75Y. Намотувальний ротор має форму класичного п’ятиспицевого колеса Фукса з логотипом Porsche посередині.

Розмір циферблата становить 40,80 мм, а висота – 14,15 мм. Годинник водонепроникний до 100 метрів (10 бар). Механізм Werk 01.140 має 25 каменів і працює зі швидкістю 28 800 ударів на годину. Має 48-годинний запас ходу.

Годинник доступний з ремінцем із шкіряною центральною частиною та текстильною зовнішньою частиною. Він має світло-блакитне прострочення та червону смужку. Також є чорний шкіряний ремінець з чорною прострочкою. Система швидкої заміни дозволяє легко замінити їх.

Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition має спільний стиль із секундоміром на приладовій панелі концептуального електричного суперкара Mission X. Автомобіль дебютував у червні 2023 року як подарунок бренду на 75-й день народження. Зовнішній вигляд моделі з тонкими рисами класичного 917 виглядає сучасно.

Новий годинник і годинник усередині Mission X створені за мотивами оригінального хронографа Porsche Design Chronograph 1 1972 року. Він був новаторським для того часу завдяки чорному матовому циферблату з антибліковим покриттям і відповідним корпусом та ремінцем. Як хронограф, годинник мав функцію секундоміра, а також додаткові функції, такі як відображення дня та дати.