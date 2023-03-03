Старое снова становится новым, поскольку Porsche повторно использует фургоны Volkswagen.

Вместо того чтобы полагаться на Transporter для перевозки гоночных автомобилей, ID. Buzz будет представлен, начиная с этого месяца, в восьми дилерских центрах в Нидерландах в рамках празднования бренда, связанного с его 75-летием.

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Поскольку у Porsche не было собственного фургона, компания Porsche использовала различные итерации уважаемой рабочей лошадки VW с 1950-х до 1970-х годов для транспортировки некоторых из своих важнейших гоночных автомобилей, в том числе 904, 908, 910 и 917. Эти фургоны служили для нескольких , поскольку некоторые из них использовались гоночной командой как временная гостиница, а другим поручалось доставлять водителей на автодромы и из них.

Некоторые из вас помнят, что в ноябре 2020 года Vision Renndienst был представлен как футуристический электрический фургон из серии секретных концептов Porsche Unseen. У него было центральное водительское сиденье с двумя пассажирскими сиденьями типа McLaren F1, но с тремя дополнительными сиденьями сзади. Люди из Цуффенхаузена решили продемонстрировать его вместе с VW T1 в похожей красной ливрее. К сожалению, это было сугубо проектное упражнение, без планов по серийной версии.

Но что если бы мы сказали вам, что существует фургон с двигателем Porsche? B32 был разработан в качестве вспомогательного автомобиля на базе третьего поколения Transporter для гоночного автомобиля Group B 959 в кампании ралли Paris Dakar. С 1983 по 1985 год было выпущено только 15 машин с шестицилиндровым 3,2-литровым двигателем, заимствованным у 911 Carrera S. Спортивный фургон имел 231 лошадиную силу и разгонялся до 100 км/ч примерно за шесть секунд, максимальная скорость достигала 29 . Он увидел на 16-дюймовых колесах Fuchs и получил улучшенные тормоза вместе с более мощной подвеской.

В 2023 году Volkswagen Group готовится выпустить новый мощный фургон. Ожидайте полный привод от пары двойных двигателей, создающих совокупную мощность около 300 лошадиных сил.