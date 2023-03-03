Старе знову стає новим, оскільки Porsche повторно використовує фургони Volkswagen.

Замість того, щоб покладатися на Transporter для перевезення гоночних автомобілів, ID. Buzz буде представлено, починаючи з цього місяця, у восьми дилерських центрах у Нідерландах у рамках святкування бренду, пов’язаного з його 75-річчям.

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Оскільки у Porsche не було власного фургона, компанія Porsche використовувала різні ітерації поважної робочої конячки VW з 1950-х до 1970-х років для транспортування деяких зі своїх найважливіших гоночних автомобілів, зокрема 904, 908, 910 і 917. Ці фургони служили для кількох цілей, оскільки деякі з них використовувалися гоночною командою як тимчасовий готель, а іншим доручалося доставляти водіїв на автодроми та з них.

Деякі з вас пам’ятають, що в листопаді 2020 року Vision Renndienst був представлений як футуристичний електричний фургон із серії секретних концептів «Porsche Unseen». Він мав центральне водійське сидіння з двома пасажирськими сидіннями типу McLaren F1, але з трьома додатковими сидіннями ззаду. Люди з Цуффенхаузена вирішили продемонструвати його разом із VW T1 у схожій червоній лівреї. На жаль, це була суто проектна вправа, без планів щодо серійної версії.

Але що, якби ми сказали вам, що існує фургон з двигуном Porsche? B32 був розроблений як допоміжний автомобіль на базі третього покоління Transporter для гоночного автомобіля Group B 959 у кампанії ралі Paris Dakar. З 1983 по 1985 рік було випущено лише 15 машин із шестициліндровим 3,2-літровим двигуном, запозиченим у 911 Carrera S. Спортивний фургон мав 231 кінську силу та розганявся до 100 км/год приблизно за шість секунд, максимальна швидкість сягала 290 км/год. Він іздив на 16-дюймових колесах Fuchs і отримав покращені гальма разом із потужнішою підвіскою.

У 2023 році Volkswagen Group готується випустити новий потужний фургон. Очікуйте повного приводу від пари подвійних двигунів, які створюють сукупну потужність близько 300 кінських сил.