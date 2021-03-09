Вместе с тем Porsche также разместила первый заказ "на разработку высокоинновационных компонентов для серийных машин".

Porsche еще больше укрепила свое стратегическое партнерство с Rimac, увеличив свою долю акций с 15 до 24 процентов, хотя и без контролирующего воздействия.

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“Наша инвестиция в Rimac оказалась абсолютно правильной”, – отметил Лутц Мешке, член правления Porsche. "Ценность компании выросла в разы со времени наших первоначальных инвестиций. Компания развилась очень хорошо технологически. Мы постепенно расширяем наше сотрудничество, а также получаем выгоду от инновационной силы Rimac”.

В свою очередь Мате Римац отметил: “Мы гордимся тем, что работаем вместе над захватывающими новыми электрифицированными продуктами. Поскольку много производителей автомобилей во всем мире являются потребителями компонентов Rimac, важно и для Rimac, и для Porsche, что мы остаемся полностью независимым бизнесом. Партнерство с Porsche помогает компании развиваться и расти, что выгодно для всех наших клиентов.

Мате Римац основал компанию "Римак" в 2009 году, в возрасте 21 года. Начав как разработчик и производитель аккумуляторов стартап быстро набрал обороты и начал производство электромоторов, а чуть позже всколыхнул автоиндустрию с концептом электрического суперкара. Второй электрокар бренда обеспечил внимание крупных автопроизводителей и путь к контрактам с ними.

Поскольку Porsche сейчас официально владеет почти четвертью Rimac, вполне возможно, что группа Volkswagen может продолжить усиливать связи и вновь увеличит свою долю акций, а в обмен поделится с хорватской компанией акциями Bugatti.