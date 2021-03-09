Разом з тим, Porsche також розмістила перше замовлення "на розробку високоінноваційних компонентів для серійних машин".

Porsche ще більше зміцнила своє стратегічне партнерство з Rimac, збільшивши свою частку акцій з 15 до 24 відсотків, хоча і без контролюючого впливу.

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“Наша інвестиція в Rimac виявилася абсолютно правильною”, – зазначив Лутц Мешке, член правління Porsche. “Цінність компанії зросла в рази з часу наших початкових інвестицій. Компанія розвинулася дуже добре технологічно. Ми поступово розширюємо нашу співпрацю, а також отримуємо вигоду від інноваційної сили Rimac”.

У свою чергу Мате Рімац зазначив: “Ми пишаємося тим, що працюємо разом над захоплюючими новими електрифікованими продуктами. Оскільки багато виробників автомобілів у всьому світі є споживачами компонентів Rimac, важливо і для Rimac, і для Porsche, що ми залишаємось цілком незалежним бізнесом. Партнерство з Porsche допомагає компанії розвиватися та зростати, що вигідно для всіх наших клієнтів.

Мате Рімац заснував компанію “Рімак” у 2009 році, у віці 21 року. Розпочавши, як розробник і виробник акумуляторів, стартап швидко набрав обертів і розпочав виробництво електромоторів, а трохи згодом сколихнув автоіндустрію з концептом електричного суперкара. Другий електрокар бренду забезпечив увагу великих автовиробників і шлях до контрактів з ними.

Оскільки Porsche зараз офіційно володіє майже чвертю Rimac, цілком можливо, що група Volkswagen може продовжити посилювати зв’язки і знову збільшить свою частку акцій, а в обмін поділиться з хорватською компанією акціями Bugatti.