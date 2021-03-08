Китайська компанія ByteDance, яка стоїть за інтернет-сенсацією TikTok, останнім часом перебувала в центрі уваги, через тиск з боку адміністрації Дональда Трампа, внаслідок якого частину акцій придбала американська компанія Oracle. Владнавши проблемну ситуацію, ByteDance повернулась до реалізації своїх довгострокових планів, які включають і вихід в автомоільний сектор.

Агентство Bloomberg повідомляє, що ByteDance розглядає можливість вступу в автомобільний бізнес у якості виробника.

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Нещодавно власник TikTok інвестував щонайменше 25 мільйонів доларів у компанію під назвою QCraft, яка створює технології автономного управління, що вже тестується в кількох китайських містах.



Фото: тестовий безпілотник QCraft / Bloomberg

Однак QCraft – невелика компанія, хоча за нею стоять інші великі інвестори, зокрема IDG Capital та Lenovo Capital. Стартап був заснований керівниками, які мають значний досвід роботи на ринку електромобілів та автомобілів, включаючи колишніх топ-менеджерів Tesla, Uber та Waymo.

Що саме ByteDance планує робити в автомобільному бізнесі поки точно не відомо. На перший погляд ByteDance в даний час дотримується простого плану підтримки інших компаній, хоча не буде несподіванкою, якщо в якийсь момент у майбутньому вирішить об'єднати зусилля з традиційним виробником автомобілів для розширення ринку електромобілів.

Кілька технічних гігантів вже працюють над планами, пов'язаними з електромобілем, включаючи Apple, Xiaomi та Huawei. З цих трьох, проект Apple зараз перебуває в найбільш просунутій фазі, так званий Apple Car, як очікується, вийде на дороги до 2024 або 2025 року. Apple шукає партнера для виробництва свого автомобіля, оскільки переговори з Hyundai та Nissan зазнали невдачі.