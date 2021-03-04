В Китаї – величезне різноманіття електричних авто. Деякі з них доступні в Україні під замовлення, а от "вживу" – всього кілька моделей.
В 2020 році китайські споживачі придбали 41% всіх електромобілів в світі, що на 1% менше, ніж європейці. За прогнозами аналітиків, в 2021 році кількість проданих в Піднебесній електричних авто стрімко зросте. Причини – як у стимулах місцевої влади купувати екологічно чисті авто (тобто держава компенсує частину їх вартості), так і у величезному виборі марок і моделей, які забезпечують місцеві виробники та спільні підприємства транснаціональних корпорацій.
Деякі з цих електромобілів потрапляють на український ринок – загалом журналісти "Авто24" нарахували майже три десятки китайських електричних авто, які незалежні імпортери готові привезти в Україну. Однак є лише кілька, які є в наявності у цих дилерів.
JAC IEV7S – $20 500
Єдиний китайський електромобіль, який ввозиться в Україну офіційно. Відповідно, забезпечений гарантією у 3 роки чи 100 тисяч км пробігу. Цей хетчбек В-класу створений разом з Volkswagen, тому деколи має назву JAC-Volkswagen. Існують європейські та китайські версії, які відрізняються обладнанням та характеристиками.
|JAC IEV7S
|$20 500
|Потужність
|85 кВт
|Батарея
|45 кВт*год
|Динаміка 0-100 км/год
|12 с
|Максимальна швидкість
|130 км/год
|Запас ходу
|300 км
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Renault City K-ZE – $14 000
Компактний електромобіль, який спочатку продається на китайському ринку, але згодом з'явиться і в Європі. Між тим, неофіційно вже ввозиться в Україну. Це міський електромобіль довжиною всього 3,7 м, тож максимальна швидкість невелика, динаміка непогана до 50 км/год, а не до "сотні".
|Renault City K-ZE
|$14 000
|Потужність
|33 кВт
|Батарея
|26,8 кВт*год
|Динаміка 0-100 км/год
|20 с
|Максимальна швидкість
|105 км/год
|Запас ходу
|271 км
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Nissan Sylphy Pure Electric – $19 000
Китайська версія Nissan Leaf другого покоління у версії седан виробляється на спільному підприємстві Dongfeng Nissan з 2018 року. Просторий автомобіль довжиною 4,7 м, значно дешевший оригінального "Ліфа", та ще у популярному серед українців кузові.
|Nissan Sylphy Pure Electric
|$19 000
|Потужність
|80 кВт
|Батарея
|38 кВт*год
|Динаміка 0-100 км/год
|11,2 с
|Максимальна швидкість
|144 км/год
|Запас ходу
|388 км
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SAIC Volkswagen E-Lavida – $21 600
Електромобіль для китайського ринку, що використовує кузов Volkswagen Jetta. Автомобіль довжиною 4,67 м дещо відрізняється від "Джети" облицюванням радіаторної решітки та внутрішнім оздобленням.
|SAIC Volkswagen E-Lavida
|$21 600
|Потужність
|100 кВт
|Батарея
|35,8 кВт*год
|Динаміка 0-100 км/год
|11,2 с
|Максимальна швидкість
|150 км/год
|Запас ходу
|278 км
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SAIC-GM-Wuling Hongguang - $10 000
Цей невеличний міський електромобіль зі складною для європейця назвою став лідером продажів у Китаї з другої половини 2020 року, коли він почав продаватись (за півроку розійшовся тиражом у 112 тисяч одиниць). Головна його перевага – ціна, адже мінімальна комплектація без кондиціонера та з аскетичним обладнанням у Піднебесній коштує $4500. Більш "людська" з кондиціонером оцінена вже у "п'ятірочку", саме вона стала популярнішою серед китайців. Латвійська компанія зробила спробу омологувати це авто для Європи, однак ціна виявилась вдвічі вищою, ніж на оригінал. В Україні "живого" авто поки що нема, але це лише справа часу.
|SAIC-GM-Wuling Hongguang
|$10 000
|Потужність
|13 кВт
|Батарея
|9,2 та 13,8 кВт*год
|Динаміка 0-100 км/год
|н.д.
|Максимальна швидкість
|100 км/год
|Запас ходу
|120 км