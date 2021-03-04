В Китае – огромное многообразие электрических авто. Некоторые из них доступны в Украине под заказ, а вот "вживую" – всего несколько моделей.

В 2020 году китайские потребители приобрели 41% всех электромобилей в мире, что на 1% меньше, чем европейцы. По прогнозам аналитиков, в 2021 году количество проданных в Поднебесной электрических авто стремительно вырастет. Причины – как в стимулах местной власти покупать экологически чистые авто (то есть государство компенсирует часть их стоимости), так и в огромном выборе марок и моделей, которые обеспечивают местные производители и совместные предприятия транснациональных корпораций.

Некоторые из этих электромобилей попадают на украинский рынок – в целом журналисты "Авто24" насчитали почти три десятка китайских электрических авто, которые независимые импортеры готовы привезти в Украину. Однако есть лишь несколько, которые есть в наличии у этих дилеров.

JAC IEV7S – $20 500

Единственный китайский электромобиль, который ввозится в Украину официально. Соответственно, обеспечен гарантией в 3 года или 100 тысяч км пробега. Этот хэтчбек В-класса создан вместе с Volkswagen, поэтому порой у него название JAC-Volkswagen. Существуют европейские и китайские версии, которые отличаются оборудованием и характеристиками.

JAC IEV7S $20 500 Мощность 85 кВт Батарея 45 кВт*ч Динамика 0-100 км/ч 12 с Максимальная скорость 130 км/ч Запас хода 300 км

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Renault City K-ZE – $14 000

Компактный электромобиль, который изначально продается на китайском рынке, но впоследствии появится и в Европе. Между тем, неофициально уже ввозится в Украину. Это городской электромобиль длиной всего 3,7 м, так что максимальная скорость небольшая, динамика неплохая до 50 км/ч, а не до "сотни".

Renault City K-ZE $14 000 Мощность 33 кВт Батарея 26,8 кВт*ч Динамика 0-100 км/ч 20 с Максимальная скорость 105 км/ч Запас хода 271 км

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Nissan Sylphy Pure Electric – $19 000

Китайская версия Nissan Leaf второго поколения в версии седан производится на совместном предприятии Dongfeng Nissan с 2018 года. Просторный автомобиль длиной 4,7 м, значительно дешевле оригинального "Лифа", да еще в популярном среди украинцев кузове.

Nissan Sylphy Pure Electric $19 000 Мощность 80 кВт Батарея 38 кВт*ч Динамика 0-100 км/ч 11,2 с Максимальная скорость 144 км/ч Запас хода 388 км

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SAIC Volkswagen E-Lavida – $21 600

Электромобиль для китайского рынка, использующего кузов Volkswagen Jetta. Автомобиль длиной 4,67 м несколько отличается от "Джеты" облицовкой радиаторной решетки и внутренней отделкой.

SAIC Volkswagen E-Lavida $21 600 Мощность 100 кВт Батарея 35,8 кВт*ч Динамика 0-100 км/ч 11,2 с Максимальная скорость 150 км/ч Запас хода 278 км

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SAIC-GM-Wuling Hongguang - $10 000

Этот небольшой городской электромобиль со сложным для европейца названием стал лидером продаж в Китае со второй половины 2020 года, когда он начал продаваться (за полгода разошелся тиражом в 112 тысяч единиц). Главное его преимущество – цена, ведь минимальная комплектация без кондиционера и с аскетичным оборудованием в Поднебесной стоит $4500. Более "человеческая" с кондиционером оценена уже в "пятерочку", именно она стала самой популярной среди китайцев. Латвийская компания предприняла попытку омологировать это авто для Европы, однако цена оказалась вдвое выше, чем на оригинал. В Украине "живого" авто пока нет, но это лишь дело времени.