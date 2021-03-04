В Китае – огромное многообразие электрических авто. Некоторые из них доступны в Украине под заказ, а вот "вживую" – всего несколько моделей.
В 2020 году китайские потребители приобрели 41% всех электромобилей в мире, что на 1% меньше, чем европейцы. По прогнозам аналитиков, в 2021 году количество проданных в Поднебесной электрических авто стремительно вырастет. Причины – как в стимулах местной власти покупать экологически чистые авто (то есть государство компенсирует часть их стоимости), так и в огромном выборе марок и моделей, которые обеспечивают местные производители и совместные предприятия транснациональных корпораций.
Некоторые из этих электромобилей попадают на украинский рынок – в целом журналисты "Авто24" насчитали почти три десятка китайских электрических авто, которые независимые импортеры готовы привезти в Украину. Однако есть лишь несколько, которые есть в наличии у этих дилеров.
JAC IEV7S – $20 500
Единственный китайский электромобиль, который ввозится в Украину официально. Соответственно, обеспечен гарантией в 3 года или 100 тысяч км пробега. Этот хэтчбек В-класса создан вместе с Volkswagen, поэтому порой у него название JAC-Volkswagen. Существуют европейские и китайские версии, которые отличаются оборудованием и характеристиками.
|JAC IEV7S
|$20 500
|Мощность
|85 кВт
|Батарея
|45 кВт*ч
|Динамика 0-100 км/ч
|12 с
|Максимальная скорость
|130 км/ч
|Запас хода
|300 км
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Renault City K-ZE – $14 000
Компактный электромобиль, который изначально продается на китайском рынке, но впоследствии появится и в Европе. Между тем, неофициально уже ввозится в Украину. Это городской электромобиль длиной всего 3,7 м, так что максимальная скорость небольшая, динамика неплохая до 50 км/ч, а не до "сотни".
|Renault City K-ZE
|$14 000
|Мощность
|33 кВт
|Батарея
|26,8 кВт*ч
|Динамика 0-100 км/ч
|20 с
|Максимальная скорость
|105 км/ч
|Запас хода
|271 км
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Nissan Sylphy Pure Electric – $19 000
Китайская версия Nissan Leaf второго поколения в версии седан производится на совместном предприятии Dongfeng Nissan с 2018 года. Просторный автомобиль длиной 4,7 м, значительно дешевле оригинального "Лифа", да еще в популярном среди украинцев кузове.
|Nissan Sylphy Pure Electric
|$19 000
|Мощность
|80 кВт
|Батарея
|38 кВт*ч
|Динамика 0-100 км/ч
|11,2 с
|Максимальная скорость
|144 км/ч
|Запас хода
|388 км
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SAIC Volkswagen E-Lavida – $21 600
Электромобиль для китайского рынка, использующего кузов Volkswagen Jetta. Автомобиль длиной 4,67 м несколько отличается от "Джеты" облицовкой радиаторной решетки и внутренней отделкой.
|SAIC Volkswagen E-Lavida
|$21 600
|Мощность
|100 кВт
|Батарея
|35,8 кВт*ч
|Динамика 0-100 км/ч
|11,2 с
|Максимальная скорость
|150 км/ч
|Запас хода
|278 км
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SAIC-GM-Wuling Hongguang - $10 000
Этот небольшой городской электромобиль со сложным для европейца названием стал лидером продаж в Китае со второй половины 2020 года, когда он начал продаваться (за полгода разошелся тиражом в 112 тысяч единиц). Главное его преимущество – цена, ведь минимальная комплектация без кондиционера и с аскетичным оборудованием в Поднебесной стоит $4500. Более "человеческая" с кондиционером оценена уже в "пятерочку", именно она стала самой популярной среди китайцев. Латвийская компания предприняла попытку омологировать это авто для Европы, однако цена оказалась вдвое выше, чем на оригинал. В Украине "живого" авто пока нет, но это лишь дело времени.
|SAIC-GM-Wuling Hongguang
|$10 000
|Мощность
|13 кВт
|Батарея
|9,2 та 13,8 кВт*ч
|Динамика 0-100 км/ч
|н.д.
|Максимальная скорость
|100 км/ч
|Запас хода
|120 км