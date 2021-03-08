Китайская компания ByteDance, которая стоит за интернет-сенсацией TikTok, в последнее время находилась в центре внимания, из-за давления со стороны администрации Дональда Трампа, в результате которого часть акций приобрела американская компания Oracle. Уладив проблемную ситуацию, ByteDance вернулась к реализации своих долгосрочных планов, которые включают и выход в автомобильный сектор.

Агентство Bloomberg сообщает, что ByteDance рассматривает возможность вступления в автомобильный бизнес в качестве производителя.

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Недавно владелец TikTok инвестировал по меньшей мере 25 миллионов долларов в компанию под названием QCraft, которая создает технологии автономного управления, что уже тестируется в нескольких китайских городах.



Фото: тестовый беспилотник QCraft / Bloomberg

Однако QCraft – небольшая компания, хотя за ней стоят другие крупные инвесторы, в частности IDG Capital и Lenovo Capital. Стартап был основан руководителями, которые имеют значительный опыт работы на рынке электромобилей и автомобилей, включая бывших топ-менеджеров Tesla, Uber и Waymo.

Что именно ByteDance планирует делать в автомобильном бизнесе пока точно не известно. На первый взгляд ByteDance в настоящее время придерживается простого плана поддержки других компаний, хотя не будет неожиданностью, если в какой-то момент в будущем решит объединить усилия с традиционным производителем автомобилей для расширения рынка электромобилей.

Несколько технических гигантов уже работают над планами, связанными с электромобилем, включая Apple, Xiaomi и Huawei. Из этих трех, проект Apple сейчас находится в самой продвинутой фазе, так называемый Apple Car, как ожидается, выйдет на дороги к 2024 или 2025 году. Apple ищет партнера для производства своего автомобиля, поскольку переговоры с Hyundai и Nissan потерпели неудачу.