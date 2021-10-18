Porsche Ventures объявила о финансовых вливаниях в технологическую компанию iMaker, ведущего китайского поставщика виртуальных персонажей и цифровых экосистем.

"Виртуальные инфлюэнсеры" – это созданные с помощью компьютерной графики персонажи, которые "живут" интересной жизнью, преимущественно в соцсетях. Это персонаж, который создан и существует в виртуальном пространстве. Стартап iMaker является разработчиком популярной в китайских соцсетях виртуальной инфлюэнсера Аяаи (Ayayi).

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Инвестиционная компания Porsche Ventures, которая является одним из новых подразделений немецкого автопроизводителя, объявила об инвестициях в iMaker, не называя сумму.

Porsche говорит, что стратегические инвестиции за рамками автомобильной промышленности, “подчеркивают понимание производителем спортивных автомобилей новой потребительской культуры и тенденций, актуальных для молодых китайских клиентов”. Цель подразделения Porsche Ventures – постоянно инвестировать в новые формы применения цифрового контента.

В дальнейшем Porsche будет сотрудничать с iMaker для разработки цифровых продуктов и автомобильных экосистем, а китайская компания обещает “предоставить разнообразный цифровой контент и техническую поддержку для каждой блестящей идеи” Porsche.

Компания iMaker, была создана в конце 2019 года и за последний год завершила четыре раунда финансирования с несколькими инвесторами. Самый интересный из цифровых продуктов iMaker – “виртуальные инфлюэнсеры”. Каким образом Porsche использует цифровые возможности iMaker, пока не ясно, но человеческий образ может понадобиться не только для соцсетей, но и для визуализации виртуального помощника в машине, или даже персонификации самого бренда.