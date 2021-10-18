Porsche Ventures оголосила про фінансові вливання у технологічну компанію iMaker, провідного китайського постачальника віртуальних персонажів та цифрових екосистем.

“Віртуальні інфлюенсери” – це створені за допомогою комп'ютерної графіки персонажі, які “живуть” цікавим життям, переважно у соцмережах. Це персонаж, який створений та існує у віртуальному просторі. Стартап iMaker є розробником популярної в китайських соцмережах віртуальної інфлюенсерки Аяаї (Ayayi).

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Інвестиційна компанія Porsche Ventures, яка є одним із нових підрозділів німецького автовиробника, оголосила про інвестиції в iMaker, не називаючи суму.

Porsche каже, що стратегічні інвестиції за рамками автомобільної промисловості, “підкреслюють розуміння виробником спортивних автомобілів нової споживчої культури та тенденцій, актуальних для молодих китайських клієнтів”. Мета підрозділу Porsche Ventures – постійно інвестувати у нові форми застосування цифрового вмісту.

Надалі Porsche співпрацюватиме з iMaker для розробки цифрових продуктів та автомобільних екосистем, а китайська компанія обіцяє “надати різноманітний цифровий контент та технічну підтримку для кожної блискучої ідеї” Porsche.

Компанія iMaker, була створена наприкінці 2019 року і за останній рік завершила чотири раунди фінансування з кількома інвесторами. Найцікавіший з цифрових продуктів iMaker – “віртуальні інфлюенсери”. Яким чином Porsche використає цифрові можливості iMaker, поки не ясно, але людський образ може знадобитись не лише для соцмереж, а й для візуалізації віртуального помічника в машині або навіть персоніфікації самого бренду.