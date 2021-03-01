Соглашение также предусматривает передачу Bugatti компании Rimac.

Подразделение группы Volkswagen – компания Porsche, участвует в финансовом раунде Rimac Automobili, в рамках которого производитель электрических суперкаров привлечет 130-150 миллионов евро, заявил основатель и владелец хорватской компании Мате Римац изданию Automobilwoche.

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Сбор средств должен быть завершен за два-три месяца, а еще один раунд планируется в конце года, сказал Римац бизнес-изданию.

Сейчас Porsche владеет 15,5% акций Rimac Automobili и может увеличить свою долю почти до 50% по сделке, которая также будет включать передачу марки суперкаров Bugatti компании Rimac. Ни одна из компаний пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее в этом месяце руководитель Porsche Оливер Блюм заявил, что идут жаркие дискуссии относительно будущего Bugatti, а Rimac может сыграть свою роль, поскольку оба бренда соответствуют высоким технологическим стандартам, добавив, что решение ожидается в первой половине 2021 года.

Rimac разработала электрическую платформу суперкаров, которую она поставляет другим производителям автомобилей, включая Automobili Pininfarina.

“Суперкары имеют ограниченный рынок, рынок компонентов намного больше. Вот почему мы планируем расширить нашу компанию”, – сказал Мате Римац.

К 2023 году хорватская компания планирует более чем вдвое увеличить количество работников на своих предприятиях – с 1000 до 2500.