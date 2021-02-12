Несмотря на предсказания, Tesla Model 3 не стала лидером рейтинга.

В 2020 году рейтинг продаж электромобилей в Европе возглавила Renault Zoe с показателем чуть более 100 тысяч единиц. Значительно меньше было продано Tesla Model 3 и Volkswagen I.D.3. Всего в Старому Свете продавалось 32 электромобиля, около половины из них – китайские. Впрочем, их купили немного.

Общее количество проданных в Европе электромобилей – 750 тысяч, что в 4,7 раза больше, чем в 2017 году.

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Касательно продаж електромоблей в мире, то в прошлом году они увеличились почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Всего было продано более 3,1 млн единиц электрических автомобилей.

Всего на электромобили приходилось почти 5% всех продаж новых автомобилей. Так, в Китае и Европе было продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж электромобилей на американском рынке, где популярностью пользуются более традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания.

Как прогнозируют аналитики, в 2021 году электрокары составят более 7% продаж новых автомобилей во всем мире, что означает дальнейший рост на 66% (5 млн проданных единиц).

Напомним, что Гибриды оказались менее вредными для экологии, чем электромобили.