Незважаючи на передбачення, Tesla Model 3 не стала лідером рейтингу.

В 2020 році рейтинг продажів електромобілів в Європі очолила Renault Zoe з показником трохи більше 100 тисяч одиниць. Значно менше було продано Tesla Model 3 та Volkswagen I.D.3. Загалом у Старому Світу продавалось 32 електромобіля, близько половини з них – китайські. Втім, їх купили небагато.

Загальна кількість проданих в Європі електромобілів – 750 тисяч, що у 4,7 разів більше, ніж у 2017 році.

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Щодо продажів електромоблів у світі, то минулого року вони збільшилися майже на 40% в порівнянні з 2019 роком. Всього було продано понад 3,1 млн одиниць електричних автівок.

Загалом на електромобілі припадало майже 5% всіх продажів нових автомобілів. Так, в Китаї та Європі було продано близько 1,3 млн електромобілів, що учетверо перевищує обсяг продажів електромобілів на американському ринку, де популярністю користуються більш традиційні авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Як прогнозують аналітики, у 2021 році електрокари складуть понад 7% продажів нових автомобілів у всьому світі, що означає подальше зростання на 66% (5 млн проданих одиниць).

Нагадаємо, що гібриди виявились менш шкідливими для екології, ніж електромобілі.