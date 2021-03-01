Угода також передбачає передачу Bugatti компанії Rimac.

Підрозділ групи Volkswagen – компанія Porsche, бере участь у фінансовому раунді Rimac Automobili, в рамках якого виробник електричних суперкарів залучить 130–150 мільйонів євро, заявив засновник і власник хорватської компанії Мате Рімац виданню Automobilwoche.

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Збір коштів повинен бути завершений за два-три місяці, а ще один раунд планується в кінці року, сказав Рімац бізнес-виданню.

Наразі Porsche володіє 15,5% акцій Rimac Automobili і може збільшити свою частку майже до 50% за угодою, яка також включатиме передачу марки суперкарів Bugatti компанії Rimac. Жодна з компаній поки що не прокоментувала цю інформацію.

Раніше цього місяця керівник Porsche Олівер Блюм заявив, що тривають напружені дискусії, щодо майбутнього Bugatti, а Rimac може зіграти свою роль, оскільки обидва бренди відповідають високим технологічним стандартам, додавши, що рішення очікується в першій половині 2021 року.

Rimac розробила електричну платформу суперкарів, яку вона постачає іншим виробникам автомобілів, включаючи Automobili Pininfarina.

“Суперкари мають обмежений ринок, ринок компонентів набагато більший. Ось чому ми плануємо розширити нашу компанію”, – сказав Мате Рімац.

До 2023 року хорватська компанія планує більш ніж удвічі збільшити кількість працівників на своїх підприємствах – з 1000 до 2500.