Немецкий автопроизводитель показал, насколько тщательно и всесторонне он тестирует Taycan Cross Turismo, подчеркивая, что он будет во многих аспектах отличным от седана Taycan.

Taycan Cross Turismo отличается от Porsche Taycan не только формой кузова. Porsche проводит всесторонние тесты электрокара и уже намотала почти миллион километров в разных уголках планеты от Сахары до Полярного круга.

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Тестовые прототипы, говорит Porsche, обошли земной шар почти 25 раз. Также прототипы испытали на треках ключевых для модели рынков – в США, Великобритании, Норвегии, Нидерландах и Германии. 2150 часов разработчики посвятили дизайну интерьера и эргономике салона. 325 часов электрокар провел на тестах в аэродинамической трубе, вдобавок к 1500 часам которые были потрачены на аэродинамику седана Taycan.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo / Porsche

Компания Porsche успешно начала свою электрическую эпоху с седаном Taycan – в 2020 году было продано более 20 тысяч электрокаров, а в Норвегии он стал бестселлером марки с показателем в 70 процентов от всех продаж. Электрический спортивный автомобиль также получил более 50 международных наград и получил несколько рекордных записей в книге Гиннеса.

Мировая премьера первого электрического транспортного средства типа Cross Utility Vehicle (CUV, нечто среднее между кроссовером, универсалом и хэтчбеком) состоится онлайн 4 марта в 17:00 на newstv.porsche.com. У дилеров автомобиль ожидается летом этого года.