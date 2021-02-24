Німецький автовиробник показав, наскільки ретельно та всебічно він тестує Taycan Cross Turismo, наголошуючи, що він буде у багатьох аспектах відмінним від седана Taycan.

Taycan Cross Turismo відрізняється від Porsche Taycan не лише формою кузову. Porsche проводить всебічні тести електрокара і вже намотала майже мільйон кілометрів у різних куточках планети від Сахари до Полярного кола.

Також цікаво: Nissan Qashqai нового покоління представлений офіційно: новий дизайн та електрифіковані мотори

Тестові прототипи, каже Porsche, обійшли земну кулю майже 25 разів. Також прототипи випробували на треках ключових для моделі ринків – у США, Великобританії, Норвегії, Нідерландах та Німеччині. 2150 годин розробники присвятили дизайну інтер’єру та ергономіці салону. 325 годин електрокар провів на тестах у аеродинамічній трубі, на додачу до 1500 годин які були витрачені на аеродинаміку седана Taycan.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo / Porsche

Компанія Porsche успішно розпочала свою електричну епоху з седаном Taycan – у 2020 році було продано більше 20 тисяч електрокарів, а у Норвегії він став бестселером марки з показником у 70 відсотків від усіх продажів. Електричний спортивний автомобіль також отримав понад 50 міжнародних нагород і здобув кілька рекордних записів у книзі Гіннеса.

Світова прем’єра першого електричного транспортного засобу типу Cross Utility Vehicle (CUV, щось середнє між кросовером, універсалом і хетчбеком) відбудеться онлайн 4 березня 17:00 на newstv.porsche.com. У дилерів в Україні автомобіль очікується влітку цього року.