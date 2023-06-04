Герб Porsche незаметно обновлен, он появится на автомобилях в конце 2023 года. Знаменитый значок используется с 1952 года.

Porsche обновил свой значок, хотя вы должны быть упорным поклонником, чтобы сразу заметить новизну.

Хотя изменения дизайна сдержанны, марка спортивных автомобилей отмечает, что ей понадобилось не менее трех лет, чтобы завершить измененный дизайн своего знаменитого герба.

Читайте также: Появились шпионские фото Porsche Panamera в 2024 году

Мы можем увидеть его рядом с предыдущими версиями значка, причем первая была использована еще в 1952 году, а затем была изменена в 1954, 1963, 1973, 1994 и 2008 годах.

Обновленный логотип появился за несколько дней до специального события Porsche, посвященного 75-летию. 8 июня 1948 г. появился первый автомобиль марки, одобренный для использования на дорогах, 356 "No.1" Roadster.

Новый значок впервые появится на автомобилях в конце этого года. Что касается изменений, то теперь красные секции имеют сотовую структуру, а обработка из матового металла придает более изысканный вид.

Следует отметить, что технически бренд не отказался от предыдущего дизайна, поскольку все ретро-значки все еще можно заказать через Porsche Classic. Некоторые лакомые кусочки герба, на которые стоит обратить внимание вдохновленные печатью города Штутгарта, а черный и красный цвета вместе со стилизованными оленьими рогами были заимствованы из герба Вюртемберга-Гогенцоллерна.

Оригинальный дизайн 1952 написал Франц Ксавер Реймспис, который, как считают, также нарисовал логотип Volkswagen в 1936 году. Porsche производил автомобили с 1948 года, но герб появился только четыре года спустя. Эмблема сначала была нанесена в конце 1952 года на ободе руля, а затем в ноябре 1954 года была встроена в ручку капота 356 Speedster.

Мы можем увидеть обновленный герб Porsche 8 июня, когда немецкий бренд пообещал с нетерпением предложить свое видение спортивного автомобиля будущего. Это может быть концепт-кар для электрической замены 718 Boxster/Cayman, гибрид 911 или гиперкар, чтобы заполнить оставшуюся пустоту после 918 Spyder.