Герб Porsche непомітно оновлений, він з’явиться в автомобілях наприкінці 2023 року. Знаменитий значок використовується з 1952 року.

Porsche оновив свій значок, хоча ви повинні бути завзятим шанувальником, щоб відразу помітити щось нове.

Хоча зміни дизайну є стриманими, марка спортивних автомобілів зазначає, що їй знадобилося не менше трьох років, щоб завершити змінений дизайн свого знаменитого герба.

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Ми можемо побачити його поруч із попередніми версіями значка, причому перша була використана ще в 1952 році, а потім була змінена в 1954, 1963, 1973, 1994 і 2008 роках.

Оновлений логотип з’явився за кілька днів до спеціальної події Porsche, присвяченої 75-річчю. 8 червня 1948 року з’явився перший автомобіль марки, схвалений для використання на дорогах, 356 "No.1" Roadster.

Новий значок вперше з’явиться на автомобілях наприкінці цього року. Щодо змін, то тепер червоні секції мають стільникову структуру, а обробка з матового металу надає більш вишуканого вигляду.

Варто зазначити, що технічно бренд не відмовився від попереднього дизайну, оскільки всі ретро-значки все ще можна замовити через Porsche Classic. Деякі ласі шматочки герба, на які варто звернути увагу, натхненні печаткою міста Штутгарта, а чорний і червоний кольори разом зі стилізованими оленячими рогами були запозичені з герба Вюртемберга-Гогенцоллерна.

Оригінальний дизайн 1952 року написав Франц Ксавер Реймспіс, який, як вважають, також намалював логотип Volkswagen у 1936 році. Porsche виготовляв автомобілі з 1948 року, але герб з’явився лише через чотири роки. Емблему спочатку було нанесено наприкінці 1952 року на ободі керма, а потім у листопаді 1954 року її було вбудовано в ручку капота 356 Speedster.

Ми можемо побачити оновлений герб Porsche 8 червня, коли німецький бренд пообіцяв «з нетерпінням запропонувати своє бачення спортивного автомобіля майбутнього». Це може бути концепт-кар для електричної заміни 718 Boxster/Cayman, гібрид 911 або гіперкар, щоб заповнити порожнечу, що залишилася після 918 Spyder.