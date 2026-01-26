Porsche Panamera все еще покупают: иначе зачем тестируют новую версию

Первые закамуфлированные прототипы рестайлинговой Panamera заметили во время зимних испытаний в Скандинавии. Изменения не революционные, но заметны для внимательного глаза, сообщает Auto24, ссылаясь на шпионские снимки Carscoops.

Передний бампер слегка переработан, но главная визуальная новинка - это обновленные фары. Подсвеченный логотип Porsche теперь размещен ближе к внутреннему краю матричных LED-блоков, что делает “лицо” седана более современным и агрессивным. Также заметен новый радар. Его уже используют в Macan EV. Задняя часть пока скрыта камуфляжем, но ожидаются правки бампера и диффузора.

Медленнее до сотни - быстрее в автосалоне

Несмотря на то что Taycan остается быстрее и технологичнее на бумаге, покупатели голосуют кошельком. В 2025 году продажи Taycan упали на 22%, тогда как общие продажи Porsche сократились на 10%. На этом фоне Panamera потеряла всего 6%.

Более того, за год Panamera продалась почти на 70% лучше, чем электрический Taycan. Причина проста и очевидна: клиенты выбирают гибриды, которые сочетают мощность, комфорт и отсутствие страха перед зарядной инфраструктурой.

Гибриды остаются основой модельного ряда

Porsche пока не раскрывает силовые установки для обновленной версии, но радикальных изменений ожидать не стоит. Нынешняя линейка выглядит более чем внушительно, поэтому, вероятнее всего, она ляжет в основу версии 2028 модельного года.

Базовая версия предлагается с V6 на 353 л.с., далее идет V8 GTS с 500 л.с., а ключевую роль играют три гибридные версии. Они начинаются с Panamera 4 E-Hybrid мощностью 468 л.с. и завершаются флагманской Turbo S E-Hybrid с впечатляющими 782 “лошадками”.

Мощность есть - и будет еще больше

Топовая гибридная Panamera стоит более 240 тысяч долларов, но предлагает редкое сочетание производительности, премиального комфорта и электрификации. Ходят слухи, что в будущем к гамме может присоединиться еще более “заряженный” вариант, что будет условным аналогом GT3 RS среди больших седанов. Немецкий автопроизводитель раскроет больше подробностей о новинке уже ближе к моменту дебюта.