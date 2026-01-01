Венчурные инвесторы хотят выкупить долю Porsche в Bugatti Rimac

По данным Bloomberg, группа инвесторов, среди которых венчурный фонд HOF Capital, соучрежден представителем одной из богатейших семей Египта - династии Савирис, а также BlueFive Capital, ведет переговоры о покупке доли Porsche в Bugatti Rimac.

Стоимость возможной сделки оценивается более чем в 1 миллиард евро (примерно 1,2 млрд долларов). При этом инвесторы не просто стремятся изменить структуру собственности, а планируют также влить дополнительный капитал в Rimac Group, чтобы поддержать амбициозные планы расширения компании.

Rimac хочет больше свободы

Мате Римак, основатель и генеральный директор Rimac Group, уже неоднократно говорил, что нынешняя сложная структура собственности ограничивает возможности принимать быстрые и стратегические решения. Он стремится к большей гибкости для долгосрочных инвестиций и развития брендов - и особенно Bugatti.

“Я хочу иметь возможность принимать долгосрочные решения и инвестировать без необходимости объяснять каждый шаг десяткам сторон”, — подчеркивал он ранее.

Переговоры продолжаются – официальных комментариев немного

Официальных подтверждений пока нет. Представители Porsche, HOF Capital и BlueFive Capital ситуацию не комментируют. В Rimac лишь подтвердили факт переговоров относительно будущей структуры собственности, но отметили, что никаких окончательных решений еще не принято.

Если сделка состоится, Rimac может получить значительно больше контроля над совместным предприятием и большую свободу в формировании будущей стратегии Bugatti Rimac, что потенциально определит развитие культовых суперкаров на следующие десятилетия.