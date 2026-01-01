Венчурні інвестори хочуть викупити частку Porsche у Bugatti Rimac

За даними Bloomberg, група інвесторів, серед яких венчурний фонд HOF Capital, співзаснований представником однієї з найбагатших сімей Єгипту — династії Савіріс, а також BlueFive Capital, веде переговори щодо покупки частки Porsche у Bugatti Rimac.

Вартість можливої угоди оцінюється більш ніж у 1 мільярд євро (приблизно 1,2 млрд доларів). При цьому інвестори не просто прагнуть змінити структуру власності, а планують також влити додатковий капітал у Rimac Group, щоб підтримати амбіційні плани розширення компанії.

Rimac хоче більше свободи

Мате Рімак, засновник та генеральний директор Rimac Group, вже неодноразово говорив, що нинішня складна структура власності обмежує можливості ухвалювати швидкі та стратегічні рішення. Він прагне більшої гнучкості для довгострокових інвестицій та розвитку брендів — і особливо Bugatti.

“Я хочу мати можливість приймати довгострокові рішення та інвестувати без потреби пояснювати кожен крок десяткам сторін”, — підкреслював він раніше.

Переговори тривають – офіційних коментарів небагато

Офіційних підтверджень наразі немає. Представники Porsche, HOF Capital та BlueFive Capital ситуацію не коментують. У Rimac лише підтвердили факт переговорів щодо майбутньої структури власності, але зазначили, що жодних остаточних рішень ще не ухвалено.

Якщо угода відбудеться, Rimac може отримати значно більше контролю над спільним підприємством і більшу свободу у формуванні майбутньої стратегії Bugatti Rimac, що потенційно визначить розвиток культових суперкарів на наступні десятиліття.