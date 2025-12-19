Porsche відновила культовий Carrera GT до "нуля": фото

Найцікавіше — власник, колекціонер із Пуерто-Рико Віктор Гомес, не планує ховати суперкар у колекції. Навпаки, він має намір регулярно їздити на ньому, тому Porsche захистила індивідуальне лакофарбове покриття прозорою захисною плівкою, розповідає Carscoops.

Читайте також: Паніка в Росії: компанія Porsche через супутник заблокувала усі свої автомобілі

Кузов Carrera GT тепер пофарбований у відтінок Indian Red з білими смугами та номером 23 — ліврею виконано вручну. Візуальний образ доповнюють матово-чорні карбонові елементи: кришка двигуна, секції даху, дзеркала, стійки та дифузор. Оригінальні диски залишилися, але отримали чорне покриття, яке підкреслює гоночний стиль.

Інтер’єр: червона алькантара й деталі ручної роботи

Салон повністю переробили: панелі дверей, торпедо, стеля, центральна консоль і навіть кришка переднього відсіку оздоблені червоною алькантарою. Кермо також виконано в тон, а інтер’єр доповнюють матові карбонові вставки та міцна негорюча тканина — така ж, як у 918 Spyder.

“Нове життя” V10

Реставрація не обмежилася косметикою. Carrera GT повністю розібрали, перефарбували вуглепластикові панелі та відремонтували 5,7-літровий атмосферний V10. Хоч Porsche не називає початковий пробіг, сьогодні це фактично “новий” автомобіль — з нулем на одометрі. Гомес відзначив, що команда Porsche виконала роботу з “фанатичною увагою до деталей” — настільки, що результат відповідає його персональному баченню ідеального Carrera GT.

Останній “аналоговий” суперкар епохи

Carrera GT, виробництво якої тривало з 2003 по 2006 рік, вважається одним з останніх по-справжньому “чистих” суперкарів: карбоновий монокок, 603 к.с., шестиступенева “механіка”, жодних електронних запобіжників і максимальна швидкість понад 330 км/год.

Також цікаво: Новий електричний Porsche Cayenne оцінили у 5 мільйонів гривень

Його наступник — гібридний 918 Spyder, символізував нову еру, а майбутній Mission X досі залишається під питанням через обмежений попит на повністю електричні суперкари. Відновлений Carrera GT не стане музейною реліквією, оскільки повертається туди, де йому й місце: на дороги. Це рідкісний випадок, коли легенду не консервують, а дозволяють їй знову жити.