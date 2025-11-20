Новий електричний Porsche Cayenne оцінили у 5 мільйонів гривень

Прем’єра електричного Cayenne відбулася у Штутґарті, про що повідомляє прес-служба Porsche. Новий електричний SUV поєднує фірмову динаміку спорткарів із технологіями з автоспорту: потужність до 850 кВт (1156 к.с.), розгін до сотні від 2,5 с, заряджання потужністю до 400 кВт і запас ходу до 642 км за WLTP. При цьому версії з ДВЗ та гібрид Cayenne залишаються у лінійці паралельно.

Найпотужніший серійний Porsche за всю історію

Електричний Cayenne виходить одразу у двох виконаннях: Cayenne та Cayenne Turbo. Обидві моделі мають повний привід з електронною системою Porsche Traction Management.

Топова версія Cayenne Turbo встановлює нову планку для Porsche. У режимі з активацією Launch Control система видає до 850 кВт (1156 к.с.) і 1500 Нм крутного моменту. З місця до 100 км/год такий Cayenne розганяється за 2,5 секунди, до 200 км/год – за 7,4 секунди, максимальна швидкість становить 260 км/год. Це вже територія суперкарів, тільки в кузові великого сімейного SUV.

У звичайному режимі Turbo має до 630 кВт (857 к.с.), а функція Push-to-Pass додає ще 130 кВт на 10 секунд одним натисканням кнопки. Базовий електричний Cayenne теж далеко не «повільний»: 300 кВт (408 к.с.) у стандартному режимі, до 325 кВт (442 к.с.) з Launch Control, 0–100 км/год за 4,8 с і максимальна швидкість 230 км/год.

Окремо Porsche підкреслює походження технологій із автоспорту. Зокрема, електродвигун на задній осі у Turbo має систему прямого масляного охолодження, яка дозволяє довго тримати високу потужність без просідання.

Рекуперація рівня Формули E та шасі для всіх доріг

Електричний Cayenne вражає не лише динамікою, а й ефективністю гальмування. Рекуперація досягає до 600 кВт – це рівень болідів Формули Е. У повсякденному режимі, за даними Porsche, до 97 % гальмувань можна виконати лише електромоторами без залучення звичайних гальм. Механічні гальмівні механізми підключаються вже в екстремальних ситуаціях. Для Cayenne Turbo доступні й керамічні композитні гальма Porsche Ceramic Composite Brake.

За універсальність відповідає складна підвіска. Усі електричні Cayenne стандартно оснащені адаптивною пневмопідвіскою з системою Porsche Active Suspension Management. Turbo додатково має задній диференціал з функцією Porsche Torque Vectoring Plus. За доплату можна отримати керовану задню вісь: задні колеса повертаються до 5 градусів, покращуючи маневровість у місті та стабільність на високих швидкостях.

Ще одна важлива опція – активна підвіска Porsche Active Ride. Вона майже повністю гасить крени кузова та дає відчуття, ніби кузов «вирівнюється» під дорогу. Раніше цю систему можна було побачити лише на спортивних седанах Porsche, тепер вона доступна і для флагманського SUV.

Швидке та навіть бездротове заряджання

В основі електричного Cayenne – нова високовольтна батарея ємністю 113 кВт·год з двостороннім охолодженням. Максимальний запас ходу за циклом WLTP – до 642 км для Cayenne і до 623 км для Cayenne Turbo.

Технологія 800 В дозволяє заряджатися постійним струмом із потужністю до 390 кВт, а за певних умов – до 400 кВт. Від 10 до 80 % акумулятор поповнюється менш ніж за 16 хвилин. За 10 хвилин Cayenne може «добрати» до 325 км пробігу, а Cayenne Turbo – до 315 км. Інженери Porsche окремо наголошують: під час розробки дуже багато уваги приділили саме стабільності процесу заряджання, а не лише цифрам на папері.

Ще одна прем’єра: електричний Cayenne став першим Porsche, який опціонально підтримує індуктивне (бездротове) заряджання потужністю до 11 кВт. Достатньо припаркувати авто над індуктивною платформою у підлозі – процес заряджання запускається автоматично.

Дизайн: впізнаваний Cayenne, але більш стрімкий та аеродинамічний

Назовні це все ще Cayenne – із характерними пропорціями, широкими крилами та фірмовою «flyline» даху. Але деталі стали ще більш технологічними.

Передня частина вирізняється низьким капотом та вузькими матричними LED-фарами. Усі світлові функції зібрані в одному модулі, що додає «чистоти» дизайну. Боковий силует доповнено безрамними дверима та виразними аеродинамічними панелями у кольорі Volcanic Grey Metallic, а у версії Turbo – у глянцевому чорному.

Позашляховий характер підкреслюють спеціальні накладки на колісні арки. Ззаду погляд притягує світлова смуга з 3D-ефектом та підсвіченим написом Porsche. У Cayenne Turbo багато елементів виділено фірмовим кольором Turbonite – від емблем до обробки дисків та деталей у задній частині.

Для тих, хто планує часті виїзди ґрунтовками, пропонують пакет Off-Road із іншою геометрією передньої частини. Він підвищує прохідність на крутих підйомах та спусках і захищає вузли на нерівних ділянках.

Завдяки коефіцієнту аеродинамічного опору 0,25 новий електричний Cayenne є одним із найобтічніших SUV у своєму класі. Активна аеродинаміка Porsche Active Aerodynamics – рухомі заслінки охолодження, адаптивний спойлер на даху та активні аеролопаті на Turbo – допомагають балансувати між запасом ходу, стабільністю та притискною силою.

Більше простору, більше комфорту, більше настрою

Новий електричний Cayenne став довшим на 55 мм порівняно з версією з ДВЗ. Довжина тепер становить 4985 мм, ширина – 1980 мм, висота – 1674 мм. Найбільше додали у колісну базу – 3023 мм, майже плюс 13 см. Це означає відчутно більше простору для пасажирів ззаду.

Задній диван регулюється електроприводом: можна вибрати максимально розслаблену посадку або, навпаки, змістити сидіння для збільшення багажника. Об’єм багажника – від 781 до 1588 л плюс 90-літровий передній багажний відсік. Буксирувальна здатність – до 3,5 тонни, залежно від комплектації.

У салоні з’явилися й нові «емоційні» фішки. Система Mood Modes налаштовує сидіння, освітлення, клімат, звук та вигляд дисплеїв під настрій водія. Панорамний дах зі змінною прозорістю на рідкокристалічній плівці створює ефект світлого, повітряного простору.

Окрема тема – нова система підігріву: вона гріє не тільки сидіння, а й підлокітники та дверні панелі. А світлова смуга всередині може «спілкуватися» з пасажирами, вітати їх і показувати, наприклад, стан заряджання.

Цифровий кокпіт: найбільша площа дисплеїв серед усіх Porsche

Електричний Cayenne отримав нове цифрове середовище Porsche Driver Experience. Головний елемент – вигнутий OLED-дисплей Flow Display в центрі, який поєднує екран і панель керування.

Перед водієм – повністю цифрова приладова панель із 14,25-дюймовим OLED-дисплеєм. У центрі – окремий 14,9-дюймовий екран мультимедійної системи. Для пасажира спереду можна замовити ще один дисплей. Разом це найбільша площа екранів, яку будь-коли встановлювали в автомобілях Porsche.

Вперше для Cayenne доступний проєкційний дисплей з доповненою реальністю, який виводить інформацію на «екран» умовною діагоналлю 87 дюймів на відстані близько 10 метрів перед авто.

Цікаво, що Porsche не пішла шляхом повної відмови від «фізики»: усі найчастіше використовувані функції – клімат, гучність – мають окремі аналогові органи керування. Спеціальний підлокітник допомагає зручно діставати до сенсорних і звичайних кнопок навіть під час активного водіння.

Нова система Porsche Digital Interaction дозволяє гнучко налаштовувати вигляд і логіку меню. Віджети дають швидкий доступ до улюблених функцій, застосунок «Теми» змінює колірну гаму дисплеїв під настрій, а через Porsche App Centre можна інтегрувати програми сторонніх розробників – від стримінгу до ігор.

Голосовий асистент Voice Pilot працює з технологіями штучного інтелекту, краще розуміє природну мову та складні запити, а система Porsche Digital Key дозволяє використовувати смартфон або смарт-годинник як ключ і ділитися доступом до авто з іншими.

Стратегія Porsche: електрика, гібриди і ДВЗ – паралельно

Електричний Cayenne не замінює одразу всі інші версії, а доповнює модельний ряд. Porsche прямо заявляє: двигуни внутрішнього згоряння та плагін-гібриди для Cayenne продовжать розвивати щонайменше до наступного десятиліття.

Логіка така: у кожному сегменті, де представлена марка, клієнт має сам вибрати тип силового агрегату – повністю електричний або традиційний. І електричний Cayenne якраз і має показати, що «електрика» у виконанні Porsche – це не компроміс, а новий рівень можливостей.

Скільки коштує електричний Cayenne в Україні

Новий електричний Cayenne вже доступний для замовлення в офіційних дилерських центрах Porsche в Україні. Стартова вартість – від 5 015 000 грн. (Орієнтовна ціна, точну вартість та комплектації слід уточнювати в дилерів Porsche).