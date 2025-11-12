Porsche готує нове покоління гібридів: легші, потужніші й технологічніші, ніж будь-коли

Патент, виявлений виданням CarBuzz у базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), описує силову установку, де надтонкий осьовий електродвигун встановлено між бензиновим двигуном і коробкою передач. Завдяки своїй дископодібній формі, такий двигун займає мінімум місця — у деяких конфігураціях його товщина становить лише 8 сантиметрів.

Така компоновка дає змогу встановити електромотор без зміни габаритів силового агрегату, що особливо важливо для моделей з класичним компонуванням, таких як 911, де двигун розташований позаду.

На відміну від звичних радіальних електродвигунів, осьові системи легші, ефективніші та генерують менше тепла. Крім того, Porsche розробила спеціальну систему охолодження — у патенті йдеться про “чашоподібну камеру”, яка охолоджує і ДВЗ, і електродвигун одночасно.

Над технологією працює компанія Yasa, відома своїми високопродуктивними електромоторами, які вже використовують Ferrari SF90 та Lamborghini Revuelto. Один такий двигун може видавати понад 470 кінських сил і 800 Нм крутного моменту — і це при мінімальних розмірах.

Якщо Porsche інтегрує подібний двигун у свої майбутні моделі, наприклад у 911 GT2 або гіперкар, що прийде на зміну 918 Spyder, сумарна потужність може сягнути 800–900 к.с. Для порівняння, нинішній 911 Carrera GTS Hybrid має електродвигун на 54 к.с. і загальну віддачу системи 532 к.с. Тож потенційне зростання виглядає колосальним.

Згідно з патентом, електромотор працюватиме через коробку передач PDK з подвійним зчепленням, передаючи потужність на задню або всі чотири осі залежно від моделі. Використання осьового двигуна не лише підвищить продуктивність, а й зменшить вагу, покращуючи баланс та керованість — ключові риси, за які цінують Porsche.