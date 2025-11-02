У Києві розбили дорогущий Porsche 911 GTS: фото

2 листопада у Києві на Русанівській набережній трапилася аварія за участю Porsche 911 GTS — про це повідомили у місцевих Telegram-каналах. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, авто вилетіло з дороги та врізалося у стовп. На фото видно серйозно пошкоджений передок, деформовану підвіску та днище,, пише ТопЖир.

Люди не постраждали, але авто — майже «тотал»

Найголовніше — за попередніми даними, у ДТП ніхто не постраждав. Проте відновлення Porsche 911 GTS виглядає сумнівним: пошкодження надто значні, а ремонт може перевищити вартість самого авто. Для страхової компанії такий випадок часто класифікують як «тотальна втрата».

Ймовірна причина — осіння слизька дорога

Офіційних даних поліції поки немає, однак погодні умови цієї ночі були складними: туман, холод і висока вологість. Такі фактори часто стають причиною втрати зчеплення навіть у сучасних спорткарів, оснащених повним приводом і електронними системами стабілізації.

Осіння траса завжди підступна: сухий асфальт за кілька хвилин може перетворитися на ковзанку.

Porsche 911 GTS: 541 кінська сила і три секунди до сотні

Porsche 911 GTS покоління 992 — це один із найдинамічніших варіантів легендарного 911, орієнтований на щоденне використання. Під капотом — 3,6-літровий опозитний двигун із турбонаддувом і гібридним модулем T-Hybrid, який розвиває 541 к.с.

Розгін 0–100 км/год займає близько 3 секунд, максимальна швидкість сягає 312 км/год, а 8-ступенева коробка передач PDK забезпечує блискавичні перемикання.

Скільки коштує така іграшка в Україні

На українському ринку ціни на Porsche 911 GTS стартують від 8,3–9,8 млн грн, але з додатковими опціями — легко перевищують 12 млн грн. Тому навіть незначна аварія може обійтися в сотні тисяч гривень лише за ремонт кузова чи ходової.

Фізика сильніша за електроніку

Попри десятки електронних асистентів, спорткари залишаються вразливими до людських помилок і погодних факторів. Осіння мряка, нічна волога — і навіть Porsche із півтисячі кінських сил може стати заручником законів фізики.

Тому головне правило залишається незмінним: адаптувати швидкість до умов і не покладатися лише на технології.