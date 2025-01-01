Рідкісний Porsche 911 продають майже за 2,7 мільйони доларів

Як розповідає Carscoops, багато хто вважає, що пік популярності Porsche 911 досяг GT3 RS 4.0, запущеного як флагманська версія моделі 997.2 ще у 2011 році. Обмежений лише 600 екземплярами по всьому світу, це був перший 911 з 4,0-літровим атмосферним опозитним шестициліндровим двигуном та останній GT3 RS, що пропонувався з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Вишукані моделі 911 GT3 RS 4.0 не так часто з'являються на ринку, але коли трапляються, то привертають багато уваги. Раніше цього року один з них був проданий за 471 875 євро на аукціоні в Парижі, попри великий пробіг в 10 094 км. Нещодавно в США екземпляр з 513 кілометрами на одометрі пішов з молотка за 1 001 917 доларів.

Цей автомобіль продається Graham Performance за 2 699 996 доларів й має пробіг всього в 549 кілометрів. На відміну від інших GT3 RS 4.0, що пофарбовані в білий колір, він має рідкісне покриття Paint-to-Sample зі срібним кольором та яскраво-червоними. Усього таких екземплярів було випущено лише 39 одиниць.

Автомобіль також має чорні та червоні дзеркала заднього виду, жовті гальмівні супорти й колісні диски з центральним замком. Інтер'єр також має гарне оздоблення та оснащений чорною шкірою та алькантарою, червоними ременями безпеки та червоними дверними ручками.

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Табличка на приладовій панелі вказує на те, що це 318-й екземпляр з 600 випущених. Перший власник цього Porsche заплатив 216 210 доларів, що еквівалентно $308 990 на сьогодні. Якщо хтось придбає його за майже 2,7 мільйонів доларів, це означатиме, що вартість зросла більш ніж утричі за останні 14 років.