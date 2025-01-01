Редкий Porsche 911 продают почти за 2,7 миллиона долларов

Как рассказывает Carscoops, многие считают, что пик популярности Porsche 911 достиг GT3 RS 4.0, запущенного как флагманская версия модели 997.2 еще в 2011 году. Ограниченный лишь 600 экземплярами по всему миру, это был первый 911 с 4,0-литровым атмосферным оппозитным шестицилиндровым двигателем и последний GT3 RS, предлагавшийся с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Читайте также: Porsche может вернуть бензиновый Macan уже вскоре

Изысканные модели 911 GT3 RS 4.0 не так часто появляются на рынке, но когда попадаются, то привлекают много внимания. Ранее в этом году один из них был продан за 471 875 евро на аукционе в Париже, несмотря на большой пробег в 10 094 км. Недавно в США экземпляр с 513 километрами на одометре ушел с молотка за 1 001 917 долларов.

Этот автомобиль продается Graham Performance за 2 699 996 долларов и имеет пробег всего в 549 километров. В отличие от других GT3 RS 4.0, что окрашены в белый цвет, он имеет редкое покрытие Paint-to-Sample с серебряным цветом и ярко-красными. Всего таких экземпляров было выпущено всего 39 единиц.

Автомобиль также имеет черные и красные зеркала заднего вида, желтые тормозные суппорты и колесные диски с центральным замком. Интерьер также имеет хорошую отделку и оснащен черной кожей и алькантарой, красными ремнями безопасности и красными дверными ручками.

Также интересно: Porsche представила болид Ле-Мана для дорог общего пользования

Табличка на приборной панели указывает на то, что это 318-й экземпляр из 600 выпущенных. Первый владелец этого Porsche заплатил 216 210 долларов, что эквивалентно $308 990 на сегодня. Если кто-то приобретет его за почти 2,7 миллионов долларов, это будет означать, что стоимость выросла более чем втрое за последние 14 лет.