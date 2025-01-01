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Porsche может вернуть бензиновый Macan уже в скором времени

Сообщается, что Porsche пересматривает свое решение прекратить производство бензиновой версии Macan. Если производство преемника будет согласовано, на разработку автомобиля может уйти еще несколько лет.
Porsche рассматривает возвращение бензинового Macan: отчет - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche Macan EV

Данила Северенчук
logo3 июля, 14:30
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Как сообщает Carscoops, новый отчет свидетельствует о том, что немецкий автопроизводитель пересматривает свое решение снять с производства версию Macan с двигателем внутреннего сгорания.

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Лутц Мешке, главный финансовый директор Porsche, заявил в январе: “Мы изучаем возможность оснащения некоторых изначально запланированных электрических моделей гибридными приводами или двигателями внутреннего сгорания в будущем”.

Его слова вызвали дальнейшее расследование, и издание Car Magazine сообщает, что объявление может появиться в ближайшее время. “Разработка версии с двигателем внутреннего сгорания – вероятно, с той же основой, что и у нового Audi Q5 – вероятнее всего, займет три года, что означает длительное отсутствие на рынке одного из самых продаваемых автомобилей Porsche. Анонс ожидается в марте”, – говорится в отчете.

Если эти планы подтвердятся, немецкому автопроизводителю придется потратить еще несколько лет на разработку новинки, однако анонс Macan с внутренним сгоранием в марте 2026 года, может означать, что первые тестовые машины выйдут на дороги уже в конце года.

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Учитывая то, что последний Audi Q5 уже на дорогах, Porsche не будет начинать с нуля. Совместное использование платформы может ускорить разработку и помочь контролировать расходы. Настоящим вызовом будет выяснить, как тем временем удержать клиентов Macan.

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