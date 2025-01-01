Porsche может вернуть бензиновый Macan уже в скором времени

Как сообщает Carscoops, новый отчет свидетельствует о том, что немецкий автопроизводитель пересматривает свое решение снять с производства версию Macan с двигателем внутреннего сгорания.

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Лутц Мешке, главный финансовый директор Porsche, заявил в январе: “Мы изучаем возможность оснащения некоторых изначально запланированных электрических моделей гибридными приводами или двигателями внутреннего сгорания в будущем”.

Его слова вызвали дальнейшее расследование, и издание Car Magazine сообщает, что объявление может появиться в ближайшее время. “Разработка версии с двигателем внутреннего сгорания – вероятно, с той же основой, что и у нового Audi Q5 – вероятнее всего, займет три года, что означает длительное отсутствие на рынке одного из самых продаваемых автомобилей Porsche. Анонс ожидается в марте”, – говорится в отчете.

Если эти планы подтвердятся, немецкому автопроизводителю придется потратить еще несколько лет на разработку новинки, однако анонс Macan с внутренним сгоранием в марте 2026 года, может означать, что первые тестовые машины выйдут на дороги уже в конце года.

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Учитывая то, что последний Audi Q5 уже на дорогах, Porsche не будет начинать с нуля. Совместное использование платформы может ускорить разработку и помочь контролировать расходы. Настоящим вызовом будет выяснить, как тем временем удержать клиентов Macan.