Укр
Ру

Porsche може повернути бензиновий Macan вже незабаром

Повідомляється, що Porsche переглядає своє рішення припинити виробництво бензинової версії Macan. Якщо виробництво наступника буде погоджено, на розробку автівки може піти ще декілька років.
Porsche розглядає повернення бензинового Macan: звіт - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche Macan EV

Данило Северенчук
logo3 липня, 14:30
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Carscoops, новий звіт свідчить про те, що німецький автовиробник переглядає своє рішення зняти з виробництва версію Macan з двигуном внутрішнього згоряння.

Читайте також: Porsche може втратити ринок США

Лутц Мешке, головний фінансовий директор Porsche, заявив у січні: “Ми вивчаємо можливість оснащення деяких спочатку запланованих електричних моделей гібридними приводами або двигунами внутрішнього згоряння в майбутньому”.

Його слова викликали подальше розслідування, й видання Car Magazine повідомляє, що оголошення може з'явитися найближчим часом. “Розробка версії з двигуном внутрішнього згоряння – ймовірно, з тією ж основою, що й у нового Audi Q5 – найімовірніше, займе три роки, що означає тривалу відсутність на ринку одного з найбільш продаваних автомобілів Porsche. Анонс очікується в березні”, – йдеться у звіті.

Якщо ці плани підтвердяться, німецькому автовиробнику доведеться витратити ще декілька років на розробку новинки, проте анонс Macan з внутрішньою згорянням у березні 2026 року, може означати, що перші тестові автівки вийдуть на дороги вже в кінці року.

Також цікаво: Porsche представила болід Ле-Ману для доріг загального користування

З огляду на те, що останній Audi Q5 вже на дорогах, Porsche не починатиме з нуля. Спільне використання платформи може пришвидшити розробку та допомогти контролювати витрати. Справжнім викликом буде з'ясувати, як тим часом утримати клієнтів Macan.

#Macan 2018 #Porsche #Автоновинка #Новини #Фото