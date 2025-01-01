Porsche може повернути бензиновий Macan вже незабаром

Як повідомляє Carscoops, новий звіт свідчить про те, що німецький автовиробник переглядає своє рішення зняти з виробництва версію Macan з двигуном внутрішнього згоряння.

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Лутц Мешке, головний фінансовий директор Porsche, заявив у січні: “Ми вивчаємо можливість оснащення деяких спочатку запланованих електричних моделей гібридними приводами або двигунами внутрішнього згоряння в майбутньому”.

Його слова викликали подальше розслідування, й видання Car Magazine повідомляє, що оголошення може з'явитися найближчим часом. “Розробка версії з двигуном внутрішнього згоряння – ймовірно, з тією ж основою, що й у нового Audi Q5 – найімовірніше, займе три роки, що означає тривалу відсутність на ринку одного з найбільш продаваних автомобілів Porsche. Анонс очікується в березні”, – йдеться у звіті.

Якщо ці плани підтвердяться, німецькому автовиробнику доведеться витратити ще декілька років на розробку новинки, проте анонс Macan з внутрішньою згорянням у березні 2026 року, може означати, що перші тестові автівки вийдуть на дороги вже в кінці року.

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З огляду на те, що останній Audi Q5 вже на дорогах, Porsche не починатиме з нуля. Спільне використання платформи може пришвидшити розробку та допомогти контролювати витрати. Справжнім викликом буде з'ясувати, як тим часом утримати клієнтів Macan.