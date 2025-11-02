В Киеве разбили дорогущий Porsche 911 GTS: фото

2 ноября в Киеве на Русановской набережной произошла авария с участием Porsche 911 GTS - об этом сообщили в местных Telegram-каналах. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, авто вылетело с дороги и врезалось в столб. На фото видно серьезно поврежденный передок, деформированную подвеску и днище,, пишет ТопЖир.

Также интересно редкий Porsche 911 продают за 2,7 миллиона долларов

Люди не пострадали, но авто - почти "тотал"

Самое главное - по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Однако восстановление Porsche 911 GTS выглядит сомнительным: повреждения слишком значительные, а ремонт может превысить стоимость самого авто. Для страховой компании такой случай часто классифицируют как "тотальная потеря".

Вероятная причина - осенняя скользкая дорога

Официальных данных полиции пока нет, однако погодные условия этой ночью были сложными: туман, холод и высокая влажность. Такие факторы часто становятся причиной потери сцепления даже у современных спорткаров, оснащенных полным приводом и электронными системами стабилизации.

Осенняя трасса всегда коварна: сухой асфальт за несколько минут может превратиться в каток.

Porsche 911 GTS: 541 лошадиная сила и три секунды до сотни

Porsche 911 GTS поколения 992 - это один из самых динамичных вариантов легендарного 911, ориентированный на ежедневное использование. Под капотом - 3,6-литровый оппозитный двигатель с турбонаддувом и гибридным модулем T-Hybrid, который развивает 541 л.с.

Разгон 0–100 км/ч занимает около 3 секунд, максимальная скорость достигает 312 км/ч, а 8-ступенчатая коробка передач PDK обеспечивает молниеносные переключения.

Сколько стоит такая игрушка в Украине

На украинском рынке цены на Porsche 911 GTS стартуют от 8,3–9,8 млн грн, но с дополнительными опциями - легко превышают 12 млн грн. Поэтому даже незначительная авария может обойтись в сотни тысяч гривен только за ремонт кузова или ходовой.

Кстати Porsche переживает худший год

Физика сильнее электроники

Несмотря на десятки электронных ассистентов, спорткары остаются уязвимыми к человеческим ошибкам и погодным факторам. Осенняя морось, ночная влага - и даже Porsche с полтысячи лошадиных сил может стать заложником законов физики.

Поэтому главное правило остается неизменным: адаптировать скорость к условиям и не полагаться только на технологии.