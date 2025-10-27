Porsche переживает худший год и готовится попрощаться с бензиновым Macan

Porsche столкнулся с серьезным финансовым ударом: за первые девять месяцев 2025 года операционная прибыль компании упала на 99%, сократившись с более 4 млрд евро до всего 40 млн евро. Причиной резкого падения стали рост мировых тарифов, проблемы на китайском рынке и расходы на обновление модельного ряда, сообщает Carscoops.

В Porsche – финансовый шторм

Несмотря на рекордные продажи в США, компания не смогла удержать прибыльность. В Porsche отмечают, что в этом году потеряли около 700 млн евро только из-за повышения тарифов. К тому же временное снижение производства из-за обновления модельной линейки и проблемы с поставками батарей также ударили по показателям.

Чтобы компенсировать потери, в Porsche уже анонсировали повышение цен в 2025–2026 годах, стремясь удержать маржу "на приемлемом уровне".

Конец эры бензинового Macan

Во время отчета финансовый директор Porsche Йохен Брекнер подтвердил: нынешний Macan с ДВС снимают с производства в 2026 году, хотя на отдельных рынках модель останется в продаже даже до 2027-го благодаря запасам.

Macan - ключевая модель бренда, ведь только за девять месяцев этого года было продано более 64 тысяч авто. Однако замену уже готовят: новое поколение Macan получит гибридные и плагин-гибридные версии, которые будут продаваться параллельно с электрическим Macan.

По предварительным данным, будущий кроссовер будет построен на общей платформе с Audi Q5, и тестовые образцы уже замечали во время испытаний.

Новый курс: баланс электричества и ДВС

Porsche не отказывается от электрификации, но сбавляет ее темпы. Как отметил Брекнер, с 2028 года компания предложит сбалансированную линейку - электрические, гибридные и бензиновые авто, чтобы сохранить позиции на рынке и обеспечить стабильный рост.

В ближайшие годы ожидается обновление 718 Boxster и Cayman с бензиновыми двигателями, а также новый компактный SUV, известный как “B-SUV”.

Porsche: "Мы остаемся сильными"

Несмотря на резкое падение прибыли, компания подчеркивает, что ее бизнес остается стабильным: чистый денежный поток вырос до 1,34 млрд евро, что свидетельствует об устойчивости Porsche даже в кризисный период.

"Мы переживаем сложный год, но сохраняем стратегический фокус и финансовую устойчивость", - отметили в компании.

