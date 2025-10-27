Porsche переживає найгірший рік і готується попрощатися з бензиновим Macan

Porsche зіткнувся з серйозним фінансовим ударом: за перші дев’ять місяців 2025 року операційний прибуток компанії впав на 99%, скоротившись із понад 4 млрд євро до всього 40 млн євро. Причиною різкого падіння стали зростання світових тарифів, проблеми на китайському ринку та витрати на оновлення модельного ряду, повідомляє Carscoops.

У Porsche – фінансовий шторм

Попри рекордні продажі у США, компанія не змогла втримати прибутковість. В Porsche зазначають, що цього року втратили близько 700 млн євро лише через підвищення тарифів. До того ж тимчасове зниження виробництва через оновлення модельної лінійки та проблеми з постачанням батарей також вдарили по показниках.

Щоб компенсувати втрати, у Porsche вже анонсували підвищення цін у 2025–2026 роках, прагнучи утримати маржу «на прийнятному рівні».

Кінець ери бензинового Macan

Під час звіту фінансовий директор Porsche Йохен Брекнер підтвердив: нинішній Macan із ДВЗ знімають із виробництва у 2026 році, хоча на окремих ринках модель залишиться у продажу навіть до 2027-го завдяки запасам.

Macan — ключова модель бренду, адже тільки за дев’ять місяців цього року було продано понад 64 тисячі авто. Проте заміну вже готують: нове покоління Macan отримає гібридні та плагін-гібридні версії, які продаватимуться паралельно з електричним Macan.

За попередніми даними, майбутній кросовер буде побудований на спільній платформі з Audi Q5, і тестові зразки вже помічали під час випробувань.

Новий курс: баланс електрики й ДВЗ

Porsche не відмовляється від електрифікації, але зменшує її темпи. Як зазначив Брекнер, з 2028 року компанія запропонує збалансовану лінійку — електричні, гібридні та бензинові авто, щоб зберегти позиції на ринку й забезпечити стабільне зростання.

У найближчі роки очікується оновлення 718 Boxster і Cayman з бензиновими двигунами, а також новий компактний SUV, відомий як “B-SUV”.

Porsche: «Ми залишаємося сильними»

Попри різке падіння прибутку, компанія підкреслює, що її бізнес залишається стабільним: чистий грошовий потік зріс до 1,34 млрд євро, що свідчить про стійкість Porsche навіть у кризовий період.

«Ми переживаємо складний рік, але зберігаємо стратегічний фокус і фінансову стійкість», — зазначили у компанії.

Підсумок